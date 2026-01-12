Με δύο επιτροπές την Τρίτη οι αγρότες στο Μαξίμου - Στο επίκεντρο Mercosur, ρεύμα και πετρέλαιο

Την Τρίτη αναμένεται να κριθεί αν και πώς θα συνεχιστούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, σε ποια σημεία και με ποια μορφή.

Ωστόσο, στους αγρότες αποτυπώθηκε έλλειψη κοινής γραμμής δεδομένου ότι παρατηρήθηκε δυσκολία στη συγκρότηση αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης για τη συνάντηση με την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τελικά, το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου θα περάσουν δύο επιτροπές. Η πρώτη θα εκπροσωπεί αγρότες από όλες τις περιφέρειες της χώρας και διαφορετικά προϊόντα, ενώ η δεύτερη θα αποτελείται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Το αίτημα για δύο διακριτές επιτροπές τέθηκε από τους ίδιους τους αγρότες και έγινε δεκτό από την κυβέρνηση.

Στόχος των αγροτών στη συνάντηση είναι να εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο, κυρίως στο κόστος του ρεύματος και του πετρελαίου. Οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές, καθώς προκύπτει ότι δύσκολα θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ειδικά στο ενεργειακό κόστος, κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης.

Στο τραπέζι θα τεθεί και η συμφωνία Mercosur που σύναψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα και στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ριζοπαραγωγικό κέντρο της χώρας, καθώς οι εισαγωγές προϊόντων, κυρίως ρυζιού και σιτηρών, εκτιμάται ότι θα πιέσουν περαιτέρω τις τιμές. Παρότι η συμφωνία έχει ήδη εγκριθεί, οι αγρότες ζητούν πολιτικές παρεμβάσεις για την προστασία της παραγωγής και του εισοδήματός τους.

Παράλληλα, θα τεθούν διαρθρωτικά ζητήματα, με βασικότερο το πρόβλημα της διασύνδεσης Ε9 και Κτηματολογίου, που οδηγεί πολλούς αγρότες εκτός επιδοτήσεων, ειδικά όσους καλλιεργούν μισθωμένα αγροτεμάχια με εκκρεμότητες ιδιοκτησίας.

Το κλίμα στον αγροτικό κόσμο παραμένει βαρύ. Μετά τη συνάντηση, οι αγρότες αναμένεται να επιστρέψουν στα μπλόκα για να επανεκτιμήσουν τη στάση τους. Προς το παρόν, οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί, τα τρακτέρ βρίσκονται στις εθνικές οδούς χωρίς να διακόπτουν την κυκλοφορία, ενώ κανονικά λειτουργούν και τα τελωνεία σε Εύζωνες, Προμαχώνα και Νίκη. Δεν έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, ενδεχόμενο που μετατίθεται για μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον κριθεί αναγκαίο.