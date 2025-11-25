Μαλλά για βιβλίο Τσίπρα: Ό,τι αναφέρεται για την τραγωδία στο Μάτι χορεύει επάνω στην αλήθεια και στο ψέμα

«Ό,τι αναφέρεται μέσα σε αυτές τις σελίδες για την τραγωδία στο Μάτι χορεύει επάνω στην αλήθεια και στο ψέμα», ανέφερε η Κατερίνα Μαλλά, στην ΕΡΤ, σχετικά με το βιβλίο Τσίπρα και τα όσα σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός για την εθνική τραγωδία στο Μάτι.

Μάλιστα η κ. Μαλλά, κάτοικος της περιοχής και μέλος της επιτροπής των κατοίκων, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της για το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός αφιερώνει μόνο επτά σελίδες σε ένα γεγονός που κόστισε τόσες ανθρώπινες ζωές, θεωρώντας ότι η έκταση αυτή είναι ανεπαρκής για να περιγράψει μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, ενώ υπογράμμισε πως «η τραγωδία μπορούσε να προβλεφθεί».

Επιπλέον, αμφισβητεί την ακρίβεια αυτών των περιγραφών, σημειώνοντας ότι η κατάσταση στο Μάτι εκείνο το πρωί ήταν διαφορετική από αυτή που περιγράφει ο κ. Τσίπρας, και ότι η ενημέρωση του πρωθυπουργού για την πραγματικότητα της καταστροφής δεν ήταν επαρκής.

Η κ. Μαλλά επίσης πρόσθεσε πως της λείπουν εξηγήσεις αλλά και αυτοκριτική από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα, επισημάνθηκε η αντίφαση μεταξύ της αφήγησης του βιβλίου και της πραγματικότητας των δικαστικών εξετάσεων, όπου η αλήθεια για τους υπεύθυνους και τις ευθύνες είχε ήδη αναδειχθεί.

Ένα από τα βασικά σημεία στα οποία στάθηκε είναι «η παρουσία του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Επιχείρησης, τον όποιο 15 μέρες μετά τον κάνει αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος».

«Εμένα εκεί κάτι μου λείπει» υπογραμμίζει η κ. Μαλλά, ενώ επισημάνει ότι «ο συγκεκριμένος άνθρωπος ως αρχηγός αναλαμβάνει και τις πρωτοβουλίες Συγκάλυψης. Καλεί δηλαδή τον δικαστικό πραγματογνώμονα και του λέει ότι με εντολή της υπουργού σε κάλεσα εδώ να σου πω ότι εμείς θέλουμε να μας συντάξεις μια τεχνική έκθεση που να περιγράφει ότι αιτίες είναι οι αναρχικοί, αναφέρει χαρακτηριστικά Δόμηση, μείξη πεύκων με οικίες και δυνατός άνεμος».

«Γιατί δεν θεωρείς λοιπόν ότι ήταν δικό σου λάθος; Αυτός που εσύ έκανες αρχηγό αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή. Δεν είναι απλά ένοχος, είναι στη φυλακή. Έχει τις κατηγορίες και για την πυρκαγιά, για την διαχείριση της πυρκαγιάς και για τους εκβιασμούς στον πραγματογνώμονα» σημείωσε υπογραμμίζοντας αναφορικά με τον κ. Τσίπρα και το βιβλίο του: «Γι αυτόν δεν έχεις να πεις τίποτα;»

Τέλος, η κ. Μαλλά κατέληξε σημειώνοντας ότι, ενώ η υπόθεση έχει προχωρήσει δικαστικά και κάποιοι από τους υπεύθυνους έχουν λογοδοτήσει, πολλοί άλλοι προστατεύτηκαν, αφήνοντας εκτεθειμένους μόνο όσους δεν μπορούσαν να αποφύγουν τις συνέπειες.