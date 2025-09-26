Mα c’est la vie που λένε και οι Γάλλοι… Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τουρκική δυσφορία για τα θαλάσσια οικόπεδα που πήρε η Chevron δεν ήταν τυχαίο. Απαντά στον Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος είπε από το βήμα του ΟΗΕ πως «οποιοδήποτε έργο στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μας περιλαμβάνει θα αποτύχει».

Παίρνει μπροστά και τα περίφημο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου. Το μεγάλο αυτό έργο φέρνει τη Γαλλία στο Αιγαίο. Και αυτό γιατί η γαλλική Nexans έχει αναλάβει την κατασκευή του καλωδίου και διπλωματικές πηγές από τη Γαλλία δήλωναν την ικανοποίησή τους για το διαφαινόμενο ξεμπλοκάρισμα του έργου.

Θα μου πείτε: «Σαν πολλοί να μαζευτήκαμε σε τούτα τα νερά». Κι αυτό σωστό είναι.

Μεγαλώνει η γκρίνια για τον υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Τελεία. Όχι τέλεια. Τελεία. Άτιμοι τόνοι. Στην λήγουσα η λέξη σημαίνει «κίνδυνος εν όψει». Στην παραλήγουσα «τα κάνω όλα τέλεια».

Και στο ΠΑΣΟΚ είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. (θα προσέξατε αυτό το «και»). Ο πρόεδρος Νίκος πήρε θυμωμένος τηλέφωνο την Άννα και της ζήτησε να ανακαλέσει και να ανασκευάσει για Τέμπη. Κάποιοι δεν ήξεραν περί τίνος πρόκειται και δεν ρώτησαν. Η Άννα, όμως, δεν δικαιολογείται. Ήξερε τι θα βρει και τι θα αντιμετωπίσει. Επέλεξε να περάσει την πόρτα. Και στη συνέχεια προσπάθησε να προσαρμοστεί στο περιβάλλον για να μην ξεχωρίζει σαν τη μύγα στο γάλα.

Άδικα πάντως πασχίζει. Οι δημογέροντες του κόμματος και οι παραδοσιακοί χρηματοδότες του κόμματος προκρίνουν Δούκα. Θα τους έχει συνεπάρει το σημαντικό έργο τους ανδρός στον Δήμο Αθηναίων.

Καλά μαντέψατε! Άρχισε πάλι η αναφορά «αξιόπιστων πληροφοριών» για την ύπαρξη μυστικών δημοσκοπήσεων που άλλοτε τις παραγγέλνει το Μαξίμου και άλλοτε κάποια ξένη πρεσβεία. Όχι! Δεν άρχισαν ακόμη να δίνουν «σίγουρες» ημερομηνίες για τις επόμενες εκλογές. Θα έρθει κι αυτό...

Θα εκτεθείτε σύντροφοι! Θα ξοδέψετε όλη σας την ενέργεια τώρα και όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα σας πιάσει ο Κυριάκος στον ύπνο. Θα είστε πάλι... κουρασμένοι!

Ο ανάλγητος