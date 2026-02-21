Μ. Θεμιστοκλέους για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Αυτό που είδαμε είναι φασισμός

Σφοδρή επίθεση κατά όσων συμμετείχαν στα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας εξαπέλυσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, περιγράφοντας όσα συνέβησαν κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την ανάγκη παρέμβασης της αστυνομίας.

«Αυτό που βλέπουμε είναι φασισμός. Χωρίς αστερίσκο, χωρίς καμία υποσημείωση», ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστηρίζοντας ότι ομάδα 60-70 ατόμων επιχείρησε με ένταση να σπάσει τον αστυνομικό κλοιό και να εισέλθει στον χώρο της εκδήλωσης.

Όπως είπε, «υπήρχε βία κατά του υπουργού» και προσέθεσε: «Προσπαθούσαν να μπουν μέσα. Η ερώτηση είναι τι ήθελαν να κάνουν; Να παραδώσουμε τον Γεωργιάδη και να πάρουμε το πτώμα του έπειτα από δύο ώρες;».

«Δεν είναι οι γιατροί – Είναι συγκεκριμένες μονάδες»

Απαντώντας σε ερώτηση αν πρόκειται για γενικευμένη αντίδραση υγειονομικών, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι πρόκειται για «συγκεκριμένες μονάδες» και όχι για το σύνολο των γιατρών ή νοσηλευτών.

«Δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα άτομα που επιτελούν συγκεκριμένο σκοπό», τόνισε, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών είναι χαμηλή.

Αναφερόμενος στο πολιτικό κλίμα, έκανε λόγο για «άκρα» που – όπως είπε – «έχουν χάσει το αφήγημά τους επειδή για πρώτη φορά γίνεται έργο στα νοσοκομεία».

Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι ο υπουργός δεν είχε λόγο να μεταβεί στο νοσοκομείο με ισχυρή αστυνομική δύναμη, ο κ. Θεμιστοκλέους απάντησε πως «άλλο η πολιτική διαφωνία και άλλο η βία», υποστηρίζοντας ότι τα επεισόδια είχαν χαρακτηριστικά φυσικής επίθεσης.

«Είναι κατάλυση της δημοκρατίας το να μην μπορεί κάποιος να πάει σε ένα νοσοκομείο», ανέφερε.

Τι εγκαινιάστηκε στη Νίκαια

Ο υφυπουργός περιέγραψε τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας:

Δημιουργία νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Μετατροπή του παλαιού ΤΕΠ σε Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας

Ανακαίνιση χειρουργείων ηλικίας άνω των 40 ετών

Ενίσχυση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Απέρριψε δε καταγγελίες περί προβλημάτων στατικότητας ή εγκαταλελειμμένων πτερύγων.

Ράντζα και σχέδιο αποσυμφόρησης

Για το ζήτημα των ράντζων, ο κ. Θεμιστοκλέους παραδέχθηκε ότι σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής (όπως το Αττικόν) εξακολουθούν να εμφανίζονται, εκτιμώντας ότι η πλήρης αντιμετώπιση του προβλήματος θα απαιτήσει 12-18 μήνες.

Όπως ανέφερε, υλοποιούνται παρεμβάσεις με αξιοποίηση άλλων δομών (όπως το Λοιμωδών και το ΝΙΜΙΤΣ), ενώ στον Ευαγγελισμό – σύμφωνα με τον ίδιο – δεν έχουν εμφανιστεί ράντζα τα τελευταία δύο χρόνια.

«Υπάρχει σχέδιο. Δεν λύνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη», σημείωσε.

Δωρεές και ενίσχυση ΕΣΥ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μεγάλες δωρεές προς το ΕΣΥ από ιδρύματα και ιδιώτες, όπως τα Ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος και Ωνάση.

«Το ότι έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε κατά πολύ τις δωρεές πρέπει να μας πιστωθεί», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι έχει περιοριστεί η γραφειοκρατία που στο παρελθόν καθυστερούσε την αξιοποίηση δωρεών.

Αναμονές στα Επείγοντα και «βραχιολάκι»

Για τους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ, ο υφυπουργός δήλωσε ότι από μέσο όρο 9 ωρών, η αναμονή έχει μειωθεί σε 4,5 ώρες, παρά τη χειμερινή αύξηση προσέλευσης λόγω γρίπης.

Η βελτίωση αποδίδεται στην ενίσχυση προσωπικού, στην εφαρμογή ψηφιακού συστήματος διαλογής («βραχιολάκι»), στην αναβάθμιση υποδομών

«Η εικόνα δεν είναι ιδανική, αλλά είναι σαφώς βελτιωμένη», κατέληξε.