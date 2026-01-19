Μ. Συρεγγέλα: Το θέμα των αμβλώσεων το έχει λύσει δεκαετίες η ελληνική Πολιτεία

Το θέμα των αμβλώσεων το έχει λύσει δεκαετίες τώρα η ελληνική Πολιτεία και δεν θα έπρεπε το 2026 να επανέρχεται χάριν κάποιων εκλογικών ακροατηρίων, τόνισε η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα στην ΕΡΤ και συμπλήρωσε ότι Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με επιστημονική τεκμηρίωση έχει τοποθετηθεί για το πώς πρέπει να γίνονται ώστε να διασφαλίζονται και τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και του εμβρύου.

Στη συνέχεια η κα Συρεγγέλα ερωτηθείσα για τα θέματα των αγροτών είπε ότι πρέπει να υπερισχύσει η λογική και ότι είναι ξεκάθαρο το πόσο μεγάλη σημασία δίνει ο Πρωθυπουργός και πόσο θέλει να δοθεί μία οριστική λύση ενώ για την Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε την επιθυμία της να υπάρξει ένα κοινό πόρισμα από όλα τα κόμματα και να μη γίνονται θέαμα οι συνεδριάσεις της από κάποιους βουλευτές.

Αναλυτικά οι αναφορές της για Καρυστιανού, αγροτικό, ΟΠΕΚΕΠΕ:

Για τη δήλωση Καρυστιανού περί αμβλώσεων

Αυτή τη συζήτηση δεν θα έπρεπε να την κάνουμε καν. Είναι κάτι που έχει λύσει η ελληνική Πολιτεία εδώ και χρόνια, άρα δεν μπορούμε να γυρνάμε πίσω. Πέρα από αυτό, όμως, αν θέλουμε να το δούμε και πιο επιστημονικά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι οι αμβλώσεις είναι θέμα δημόσιας Υγείας και υγειονομικής φροντίδας και μάλιστα παρουσιάζει τεκμηριωμένα συγκεκριμένες απόψεις για το πώς πρέπει να γίνονται ώστε να διασφαλίζονται και τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα του εμβρύου.

Εκτός από αυτό, επίσης λέει, επειδή έχει πάρα πολλές συστάσεις, ότι η απαγόρευση των αμβλώσεων σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται και τον περιορισμό τους, αντιθέτως γίνονται πιο επικίνδυνες οι διαδικασίες για τις αμβλώσεις. Άρα, μερικές φορές θα πρέπει να είμαστε πιο τεκμηριωμένοι σε όσα λέμε.

Είναι καθαρά θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ελληνική κοινωνία το έχει λύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Με προβληματίζει γενικότερα ότι γίνονται τέτοια είδους τοποθετήσεις και δυστυχώς κάποιοι συνδυάζουν αυτό το θέμα και με το δημογραφικό. Αυτό κι αν δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο.

Ξαναλέω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δώσει τις κατευθύνσεις για το τι πρέπει ακριβώς να γίνεται επιστημονικά τεκμηριωμένο και όχι για να πιάσουμε ένα συγκεκριμένο εκλογικό κοινό που ενδεχομένως θέλουμε σε αυτό να απευθυνθούμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και το λέω με σεβασμό σε όλες και όλους.

Δεν είναι θέμα δεξιάς ή αριστεράς, είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν ανήκει αριστερά ή δεξιά. Είναι ξεκάθαρα όλα αυτά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα τα έχουμε κατακτήσει, όσον αφορά σε αυτό το θέμα –ελπίζω και σε άλλα- και δεν θα έπρεπε καν να τα βάζουμε στο τραπέζι.

Πρέπει να υπερισχύσει η λογική στο αγροτικό ζήτημα

Πρέπει να υπερισχύσει η λογική. Και η λογική λέει, τουλάχιστον από την πλευρά της Κυβέρνησης, αυτά που έπρεπε να δοθούν δόθηκαν. Δεν πρέπει να βάζουμε τις κοινωνικές ομάδες σε αντιπαράθεση. Και δεν πρέπει όταν είμαστε αντιπολίτευση να ανεβαίνουμε στα τρακτέρ και να είμαστε υπέρ των αγροτών για όλα τους τα αιτήματα είτε τα έχουμε υπολογίσει είτε όχι. Σε κάποια αιτήματα οι αγρότες έχουν δίκιο αλλά σε άλλα όπως το να μην πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σαφώς και δεν έχουν δίκιο.

Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κόμμα το οποίο πιστεύει ότι δεν πρέπει να δώσουμε σημασία στους αγρότες. Σαφώς και πρέπει να δώσουμε αλλά πάντα με ειλικρίνεια. Όπου υπάρχει δημοσιονομικό πλαίσιο και τα χρήματα θα δοθούν στους αγρότες άλλωστε διαχρονικά θέματα όπως το ΦΠΑ στις ζωοτροφές, στα λιπάσματα λύθηκαν.

Η Κυβέρνηση από την αρχή είχε καλέσει τους αγρότες να έρθουν προς συζήτηση. Σαφώς και υπάρχουν αγρότες που είναι στελέχη κομμάτων, όπως του ΚΚΕ αλλά αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το να μπαίνουμε σε μία λογική «κλείνουμε τους δρόμους» επειδή θέλω να εκφράζω ένα συγκεκριμένο κομματικό ακροατήριο.

Στις συνελεύσεις τους πλέον θα πρέπει να επικρατήσει η λογική. Άλλωστε είναι ξεκάθαρο το πόσο μεγάλη σημασία δίνει ο Πρωθυπουργός και πόσο θέλει να λυθεί το θέμα των αγροτών.

Υπάρχει τοξικό κλίμα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν θα έπρεπε να υπάρχει τοξικό κλίμα στην Εξεταστική. Μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού θα υπάρξει μία διακομματική επιτροπή στην οποία θα αναλάβει ως πρόεδρος ο Γιάννης Οικονόμου για να δούμε τι αγροτική πολιτική θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα και τι χρειάζεται να κάνει τα επόμενα χρόνια.

Η Ολομέλεια έχει αποφασίσει μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου για τις εργασίες της Εξεταστικής. Πέρα από αυτό, στην πρώτη περίοδο που ξεκινήσαμε το 2019-2025 και μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης και εμείς ως συμπολίτευση το κάναμε δεκτό, είχαμε πάνω από 55 μάρτυρες.

Θα ήθελα πραγματικά να δω ένα κοινό πόρισμα, ο καθένας και η καθεμιά από εμάς είτε είναι στην Κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση –και τουλάχιστον από τα κόμματα που έχουμε κυβερνήσει, εγώ το πιστεύω ότι είναι διαχρονικές οι ευθύνες αναλαμβάνοντας πρώτα απ’ όλους εμείς την ευθύνη για το ’19-’25. Θα ήθελα να δω και από τα υπόλοιπα κόμματα κάτι αντίστοιχο… Γιατί ποιος είναι ο στόχος της Εξεταστικής;

Είναι να δούμε τι ακριβώς έχει φταίξει και να υπάρξουν συγκεκριμένες διορθώσεις που μπορούν να προταθούν. Η Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι θέαμα. Υπάρχουν βουλευτές από όλα τα κόμματα που κάνουν ουσιώδεις ερωτήσεις, υπάρχουν όμως και βουλευτές που ενδεχομένως θέλουν να τη μετατρέψουν σε θέαμα.