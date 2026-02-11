Μ. Συρεγγέλα: Όλοι οι πρωθυπουργοί, διαχρονικά, έχουν έναν διάλογο με την Τουρκία

Για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION24, τονίζοντας ότι «όλοι οι πρωθυπουργοί, διαχρονικά, έχουν έναν διάλογο με την Τουρκία και σε καλές και σε κακές εποχές». Παράλληλα, η βουλευτής σχολίασε το θέμα των καταρτίσεων της ΓΣΕΕ σημειώνοντας ότι «η απόφαση ήταν όλων των παρατάξεων να μετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα».

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Η κα Συρεγγέλα αναφέρθηκε στον πατριωτισμό που έχει επιδείξει η Νέα Δημοκρατία με τα F-35, τα F-16, τις Belh@rra υπογραμμίζοντας ότι «οι πραγματικοί πατριώτες είναι αυτοί που ενδιαφέρονται πώς θα διασφαλίσουν και θα προασπίσουν τα εθνικά συμφέροντα. Έχουμε καλή άμυνα. Η χώρα πάντα έχει ''κόκκινες'' γραμμές, αλλά έχουμε πει ότι μπορούμε να μιλήσουμε με την Τουρκία για πολλά θέματα, όπως το μεταναστευτικό. Το ’19 η συνάντηση Ερντογάν-Τσίπρα έγινε με κλειστές πόρτες και ποτέ δεν μάθημα τι συζητήθηκε και ο Ζουράρις, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τότε, είχε πει ότι δεν τρέχει και τίποτα να χάσουμε 2-3 νησιά. Πρέπει να υπάρχει διάλογος».

Για τα προγράμματα κατάρτισης της ΓΣΕΕ

Σε ότι έχει να κάνει με τα προγράμματα κατάρτισης της ΓΣΕΕ, η Συρεγγέλα, τόνισε πως «τα χρήματα για τις καταρτίσεις έχουν δοθεί σε κοινωνικούς εταίρους. Η ΓΣΕΕ είναι ένας εξ αυτών. Η απόφαση ήταν όλων των παρατάξεων να μετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Δεν θα μπω στη λογική των κομμάτων της αντιπολίτευσης ώστε να βγάλω συμπεράσματα για το τι ακριβώς συνέβη. Θα μπορούσα κι εγώ να πω, ο κ. Παναγόπουλος δεν είναι δικό μας στέλεχος, είναι ΠΑΣΟΚ. Είδαμε και τις ανακοινώσεις που έκανε η ΠΑΣΚΕ. Θα πρέπει και η ΠΑΣΚΕ να ρωτηθεί. Τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ δεν με απασχολούν».

Πρόσθεσε δε, ότι «όλα αυτά ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη, θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθεί καθώς δεν έχουμε εικόνα της δικογραφίας. Τα χρήματα δόθηκαν, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη ΓΣΕΕ, στους κοινωνικούς εταίρους. Θα πρέπει να δούμε αυτά τα χρήματα που δόθηκαν για τις καταρτίσεις, αν όντως έγιναν οι καταρτίσεις αυτές, όσον αφορά στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους.

Επειδή έχω περάσει κι εγώ από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως υφυπουργός με ενδιαφέρει -και ως βουλευτής- να δω τι ακριβώς έχει γίνει. Θα πρέπει να ελεγχθούν άμεσα από τη Δικαιοσύνη αλλά όχι να χρεώνεται η Νέα Δημοκρατία έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Η Κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση οφείλει να μιλάει με όλους τους κοινωνικούς εταίρους».