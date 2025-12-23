Μ. Συρεγγέλα: Η Ζ. Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί καθημερινά - Ο δικηγόρος μου προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Συρεγγέλα, σκοπεύει να προβεί σε νομικές διαδικασίες, εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, καθώς, όπως αναφέρει, «ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου».

Η ανακοίνωση της κ. Συρεγγέλα έχει ως εξής:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ' επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.

Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».