Μ. Συρεγγέλα για Κωνσταντοπούλου: Δεν μπορεί να είναι δικαστής των πάντων - «Ακυβέρνητο καράβι» το κόμμα της, οδεύει σε διάλυση

Την ιστορική σημασία του μέτρου που θεσμοθετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας υπογράμμισε η βουλευτής Δυτικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, κατά την τοποθέτησή της στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζουν ένα νομοσχέδιο που δημιουργήθηκε μετά από συζήτηση και συμφωνία με όλους ανεξαιρέτως τους Κοινωνικούς Εταίρους.

Η κα Συρεγγέλα επισήμανε για την αντιπολίτευση «Αυτή η τακτική σας δυστυχώς - λυπάμαι που το λέω - αλλά είναι η αναμενόμενη. Για άλλη μια φορά κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση».

Η βουλευτής της Δυτικής Αθήνας αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποκαλώντας το κόμμα της ακυβέρνητο καράβι:

«Φτάνει πια με την τοξικότητα, τη λάσπη και τα ψέματα. Ως βουλευτής εκπροσωπώ τον λαό της Δυτικής Αθήνας δίνοντας καθημερινούς αγώνες για τον τόπο μου. Ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας αγωνίζομαι για τις αξίες και τη Δημοκρατία της χώρας μου από όταν ήμουν παιδί. Έχω ανέβει σκαλί σκαλί μέσα στην παράταξη και την έχω ζήσει σε κάθε στιγμή της ιστορίας της.

Δεν έχω επικαλεστεί ποτέ το φύλο μου για να διακόπτω συναδέλφους και συναδέλφισσες, όπως και δεν το έκαναν ιστορικά στελέχη αυτής της παράταξης, η αείμνηστη Μαριέττα Γιαννάκου, η Φάνη Πάλη Πετραλιά ή η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη.

Και σε καμία άλλη παράταξη που ηγούνταν γυναίκες, είτε η Αλέκα Παπαρήγα στο ΚΚΕ είτε στον τότε Συνασπισμό η Μαρία Δαμανάκη είτε η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά στο ΠΑΣΟΚ, ποτέ καμιά τους δεν επικαλέστηκε το φύλο της για να μιλήσει περισσότερο είτε από αυτό εδώ το βήμα είτε μέσα στην αίθουσα διακόπτοντας όλους τους υπόλοιπους. Ούτε έκαναν ποτέ mobbing (σ.σ. εργασιακός εκφοβισμός, ηθική παρενόχληση) σε κάποιον μέσα εδώ.

Δεν μπορεί κανείς και καμία να κατηγορεί ανεξαιρέτως τους ανθρώπους της μεγαλύτερης και διαχρονικότερης παράταξης της χώρας. Δεν μπορεί να είναι δικαστής των πάντων την ώρα που το δικό της κόμμα είναι ακυβέρνητο καράβι και οδεύει προς διάλυση».