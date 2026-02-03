Μ. Μπεκίρης: Το Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» επισκέφθηκε ο διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Το Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» επισκέφθηκε ο διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μιχάλης Μπεκίρης, συνοδευόμενος από τον συντονιστή του Γραφείου, Γιάννη Παπαγεωργίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενημερώθηκαν από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την ολοκλήρωση των έργων ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, συνολικού ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για την εξέλιξη της προμήθειας νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ύψους 2,9 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Μπεκίρης συναντήθηκε με τον διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τη διοίκηση του νοσοκομείου, στελέχη της ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας και το προσωπικό, ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους και ενημερώθηκε αναλυτικά για τη λειτουργία και τις ανάγκες της δομής.

Τονίστηκε η σταθερή έμφαση που δίνει η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με διαρκείς παρεμβάσεις, επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό και συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο κ. Μπεκίρης πραγματοποίησε επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο της ΔΕΘ-HELEXPO, Χρήστο Τσεντεμεΐδη, με αντικείμενο την πορεία των σχεδίων ανάπλασης και ανάπτυξης του εκθεσιακού φορέα.