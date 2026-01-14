Μ. Λέγγας (Συντ. Επιτρ. μπλόκου Κιάτου): Ορόσημο η χθεσινή μέρα της έναρξης ενός διαλόγου που αφορά τις ζωές μας

Στη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωση Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μπλόκου στο Κιάτο, Μάρκος Λέγγας τονίζοντας ότι αποτέλεσε την έναρξη ενός διαλόγου για πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία δεν είχαν συζητηθεί ποτέ.

«Η χθεσινή συνάντηση είναι η έναρξη ενός διαλόγου. Ενός διαλόγου, ο οποίος έλειπε από τον πρωτογενή τομέα, όχι λόγω των μπλόκων. Έλειπε εδώ και δεκαετίες», είπε μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Και πρόσθεσε: «Αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, γιατί, δεν σας κρύβω ότι, για εμάς, ενώ είχαμε πάει με συγκεκριμένες θέσεις που τις παρουσιάσαμε στον πρωθυπουργό, η συζήτηση διευρύνθηκε και έφυγε και σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο άγγιξε πολλά κομμάτια τα οποία δεν έχουν συζητηθεί ποτέ και τέθηκαν οι βάσεις για να συζητηθούν.



Συγκεκριμένα, να σας πω ότι ο πρωθυπουργός, ακούσατε τις δηλώσεις, ανακοίνωσε και σε εμάς διεύρυνση κάποιων μέτρων που θα αγκαλιάσουν καλύτερα και θα ακουμπήσουν τα αιτήματα των αγροτών, αλλά δεν μείναμε εκεί. Μας άκουσε. Και μας άκουσε πάνω από τρεις ώρες, όλους τους παραγωγούς που ήταν εκεί και θέσαμε ένα ορόσημο, την χθεσινή ημέρα ως έναρξη διαλόγου, ο οποίος θα επεκταθεί και θα φτάσει στη Βουλή, στη διακομματική επιτροπή και σε έναν διάλογο που θα επεκταθεί σε όλη την Περιφέρεια, θα κατέβει προς τα κάτω στους αγρότες και θα είναι η πρώτη φορά που θα συζητήσουμε σοβαρά τη νέα ΚΑΠ.

Η νέα ΚΑΠ είναι αυτή που θα καθορίσει τις ζωές μας για την επόμενη δεκαετία και αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που μπορούμε να περάσουμε σήμερα», συμπλήρωσε ο κ. Λέγγας.

Σε ό,τι αφορά τα άμεσα αιτήματα τα οποία σχετίζονται με το κόστος παραγωγής, για την τιμή του πετρελαίου και του ρεύματος, ο κ. Λέγγας έκανε λόγο για ικανοποιητικές απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης «στο σημείο που βρισκόμαστε αλλά για να διευρύνουμε λίγο τους ορίζοντές μας, θα σας πω ότι είναι και λύσεις οι οποίες δίνονται με βάση τις δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή».

«Το να συζητούμε για το ηλεκτρικό ρεύμα και να λέμε ότι θα μειωθεί στα 8.5 λεπτά, ότι είναι η χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη, όλα αυτά τα ασπαζόμαστε. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να πάμε ακόμα πιο κάτω από τα 8,5 λεπτά και το να πάμε κάτω από τα 8,5 λεπτά, αυτό δεν γίνεται σε μια μέρα μέσα. Αυτό χρειάζεται δουλειά και μελέτη.

Για τη ρύθμιση στο πετρέλαιο, σημείωσε ότι «μηδενίστηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, δηλαδή το αίτημα αυτό που λένε, οι εφοπλιστές παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Και εμείς θα πάρουμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Αυτό στην ουσία τι σημαίνει αυτό στην τσέπη μας; Είναι 41 λεπτά ο ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Σε αυτό επιπρόσθετα θα μπει και ο ΦΠΑ που αναλογεί στον φόρο αυτόν, έρχεται στα 51 λεπτά η μείωση της τιμής του πετρελαίου προς τον παραγωγό.

Αλλά εδώ, θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο πιο σημαντικό. Δεν έχει σημασία το να πούμε ότι θα μειωθεί 51 λεπτά η τιμή του πετρελαίου, γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό που συζητήθηκε κιόλας. Είναι η αναθεώρηση των λίτρων που δικαιούται ο κάθε παραγωγός ανά καλλιέργεια. Αυτά τα λίτρα που δικαιούμαστε έχουν βγει σε κάποιους πίνακες, έχουν συζητηθεί στο παρελθόν και είναι η στιγμή να αναθεωρηθούν. Και αυτό που ειπώθηκε χθες είναι ότι θα αναθεωρηθούν σε τέτοιο βαθμό που θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες των παραγωγών».

Σχετικά με τους συναδέλφους του αγρότες, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνάντηση και έστρεψαν τα πυρά τους με πολύ μεγάλη ένταση στους μετέχοντες σε αυτή, χαρακτηρίζοντάς τους «βολικούς», ο κ. Λέγγας σχολίασε ως εξής:

«Δεν νομίζω ότι ήταν καθόλου βολική στάση, όταν πηγαίνεις στον πρωθυπουργό και του λες ότι εγώ θέλω να μου να δημιουργήσεις πρώτον, μια τράπεζα γης, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Όταν του λες ότι, πρωθυπουργέ, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής, καθίστε κάτω, πάρτε τα στοιχεία των εισαγωγών των τροφίμων που κάνουμε και πέστε μου πόσες ντομάτες κάνουμε εισαγωγή και ποιους μήνες και αν σε αυτούς τους μήνες υπάρχει μέρος στην Ελλάδα που μπορούν να καλλιεργηθούν και πήγαινε στοχευμένα και επιδότησε και ενίσχυσε τους παραγωγούς εκεί και εκπαίδευσέ τους να κάνουμε άμβλυνση του ισοζυγίου εισαγωγών που έχουμε.

Δεν νομίζω ότι είναι εύκολες οι λύσεις αυτές που προτείναμε στον πρωθυπουργό γιατί είναι λύσεις οι οποίες χρειάζονται δουλειά και εμείς δεν έχουμε μάθει δυστυχώς και αυτό είναι στο προφίλ μας, δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε τόσο πολύ, έχουμε μάθει περισσότερο να φωνάζουμε, να πιέζουμε και ό,τι αρπάξουμε. Φυσικά αυτό βολεύει κάποιους και βολεύει κιόλας και πολλούς.

Να σας πω και κάτι άλλο. Πόσα μπλόκα έχουν γίνει στην Ελλάδα στο παρελθόν; Έχει καθίσει κανένας να πάει να κάνει μία ανασκόπηση των μπλόκων που έγιναν το 2015, τι αποκόμισε ο Έλληνας αγρότης; Εγώ γι’ αυτό είπα χθες, έτσι πολύ δηκτικά, ότι αν δεν καθίσεις στο τραπέζι του διαλόγου και των συζητήσεων, κινδυνεύεις να είσαι στο μενού. Και δεν το είπα αυτό, στο να κάνουμε μάσα. Το είπα ότι όταν οι αποφάσεις παίρνονται ερήμην σου, κινδυνεύεις αυτός που θα τις πάρει τις αποφάσεις να έχουν αποτέλεσμα αρνητικό για εσένα.

Και αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται στην Ελλάδα και γινόταν στην Ελλάδα και πιστεύουμε αυτό να αλλάξει, είναι ότι η συζήτηση για το αγροτικό γινόταν ερήμην των αγροτών, των παραγωγών. Είναι η πρώτη φορά που συζητήθηκε επίσημα και προτάθηκε ότι η νέα ΚΑΠ θα συζητηθεί στη βάση. Αυτό δηλαδή είναι αρνητικό;», επισήμανε.

Σε ό,τι αφορά τη Mercosur, ο κ. Λέγγας αναφέρθηκε σε «όψιμους επαναστάτες της Mercosur γιατί είναι μια συζήτηση η οποία τέθηκε εδώ και χρόνια».

«Εγώ στο δημόσιο διάλογο και στον λόγο μου το έχω θέσει εδώ και πάρα πολλά το θέμα της Mercosur. Ναι, υπάρχει ο κίνδυνος, κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ότι υπάρχει ο κίνδυνος.

Ξεκινάμε από βασικά πράγματα. Μόνο τα μεγέθη να συγκρίνουμε, μόνο σαν μέγεθος αν συγκρίνουμε τις χώρες αυτές, τις παραγωγές τους με τη δική μας παραγωγή, αντιλαμβάνεστε. Είναι τεράστια τα μεγέθη, μόνο και από το μέγεθος υστερείς. Τι μπορείς να κάνεις τώρα; Και πάνω εκεί ας συζητήσουμε για να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν πατάνε σε βάση. Αυτή η διαπραγμάτευση διήρκησε πάρα πολλά χρόνια. Είναι και ένα ερώτημα, γιατί ένα πράγμα το οποίο κρατάει πάρα πολλά χρόνια σημαίνει ότι έχει και δυσκολίες στην εφαρμογή του. Καταλήξαμε λοιπόν τώρα σε μία συμφωνία. Τι λέει όμως αυτή η συμφωνία;

Η Ελλάδα εξάγει προς αυτές τις χώρες περίπου 30, 40 εκατομμύρια ευρώ εξαγώγιμα προϊόντα αγροδιατροφής και εισάγουμε μισό δισεκατομμύριο. Βάζουν ένα κόφτη, ο οποίος λέει στη συμφωνία ότι, όταν ξεπεράσει η τιμή του προϊόντος συγκριτικά με το ελληνικό προϊόν ένα ποσοστό, το 5% αν δεν κάνω λάθος, αμέσως μπαίνει δασμός. Αυτό το πράγμα σήμερα που συζητάμε με μισό δισεκατομμύριο εισαγωγές που κάνουμε από εκεί δεν υπάρχει. Είναι ένα πολύ σημαντικό. Θωρακίζει.

Τώρα, από κει και πέρα ότι θωρακίζουμε τα προϊόντα μας, τα ΠΟΠ, αυτό είναι το αυτονόητο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει ότι δεν πουλιούνται ελιές Καλαμών στην Αργεντινή που δεν είναι Καλαμών. Όταν λοιπόν έρχεται το κράτος της Αργεντινής και λέει ότι εγώ σέβομαι αυτούς τους κανόνες, αυτομάτως θωρακίζεις τα ελληνικά προϊόντα, αυτά που έχεις. Δεν είμαστε μια τεράστια χώρα παραγωγής.