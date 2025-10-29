Μ. Λαζαρίδης κατά ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί

«Σήμερα κατάλαβε το ΠΑΣΟΚ την εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο "Χ", ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, Μακάριος Λαζαρίδης.

Επισημαίνει μάλιστα ότι ήταν το το ΠΑΣΟΚ που «έβαλε» τον τεχνικό σύμβουλο στον Οργανισμό το 2010 επί Γ. Παπανδρέου.

«Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί!» καταλήγει ο κ. Λαζαρίδης στην ανάρτησή του.

Πηγές Νέας Δημοκρατίας: Σε πανικό η αντιπολίτευση – Επιδιώκει σόου αντί για αλήθεια στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Σε κατάσταση πολιτικού πανικού βρίσκονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που διαρρέουν ανυπόστατους ισχυρισμούς ότι η Νέα Δημοκρατία δήθεν αρνείται την κλήση μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και τονίζουν: «Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι όλοι οι μάρτυρες θα προσέλθουν, όταν επικαιροποιηθεί ο κατάλογος, όπως ορίζει η θεσμική διαδικασία. Εξάλλου, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης διαβεβαίωσε ότι θα έρθουν άπαντες να καταθέσουν όταν επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των μαρτύρων διαμηνύοντας ότι "εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στη Δικαιοσύνη, όπως έκαναν άλλοι".

Όμως, η αντιπολίτευση βιάζεται, επιδιώκοντας να μετατρέψει την Επιτροπή σε επικοινωνιακό σόου και όχι σε διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας. Η τακτική αυτή, να "πετούν την μπάλα στην εξέδρα" κάθε φορά που το αφήγημά τους καταρρέει από τις ίδιες τις καταθέσεις, είναι πλέον προφανής. Χαρακτηριστική, άλλωστε, ήταν η περίπτωση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία όχι μόνο δεν επιβεβαίωσε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά αντιθέτως στήριξε βασικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον ρόλο των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στα προβλήματα του συστήματος κατανομής των αγροτικών ενισχύσεων».

Καταλήγουν μάλιστα ως εξής: «Η αντιπολίτευση ας κάνει λίγη υπομονή. Όλοι οι μάρτυρες θα έρθουν στην ώρα τους».