Μ. Καρυστιανού: Το νέο κόμμα θα ανακοινωθεί πριν το καλοκαίρι - Επίθεση σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη, τι είπε για τις αμβλώσεις

Πριν το καλοκαίρι αναμένεται να ανακοινωθεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι «τότε θα είμαστε καθόλα έτοιμοι και στη συνέχεια θα συνεκτιμήσουμε τις συγκυρίες και αναλόγως θα πράξουμε».

«Η ονομασία μας ζορίζει. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε», ανέφερε ακόμη, μιλώντας στο OPEN.

Κριτική σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Η Καρυστιανού άσκησε κριτική σε Τσίπρα, αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως είναι «απέναντι από όλους τους πολιτικούς.»

Σχετικά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως η μόνη της επαφή μαζί της είναι στα δικαστήρια. «Πολιτικά δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Ένα διάστημα ήταν και δικηγόρος μου.»

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη σχολίασε το θέμα των υποκλοπών αφήνοντας υπονοούμενα για τη στάση του.

«Μου έκανε εντύπωση η στάση του με τις υποκλοπές. Δεν πίεσε να μάθει γιατί τον άκουγαν. Ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη Δημοκρατία γενικότερα. Για ποιο λόγο ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να ακούει τους πάντες. Άρα όταν και ως αντιπολίτευση δεν κάνεις κάποια πράγματα, δημιουργεί δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τους λόγους που δεν το κάνεις… »

Ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα είπε πως «ως πολίτης είμαι επιθετική απέναντι σε όλους τους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Οι πράξεις και τα έργα είναι πολύ πιο βαριά από τα λόγια. Ο κόσμος δεν θα την πατήσει ξανά.»

Τι είπε για τις αμβλώσεις

Η κα Καρυστιανού τοποθετήθηκε εκ νέου για το θέμα των αμβλώσεων καθώς η παλαιότερη τοποθέτησή της είχε σηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

«Το ανθρώπινο δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το σώμα της δεν θα της το πάρει κανένας. Απαιτείται όμως δημόσιος διάλογος για το θέμα. Στην Ελλάδα καταγράφονται 200.000 έως 300.000 αμβλώσεις ετησίως, συγκριτικά με περίπου 70.000 στην Ιταλία, 100.000 στη Γερμανία και 225.000 στη Γαλλία. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε ως κοινωνία για να περιορίσουμε αυτόν τον αριθμό».

Η κα Καρυστιανού επανέλαβε ότι της προτάθηκε συμμετοχή σε κυβέρνηση, ακόμη και το υπουργείο Δικαιοσύνης, πρόταση που απέρριψε σχολιάζοντας πως «δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ενεργούς πολιτικούς».