Μ. Καρυστιανού κατά Τσίπρα: Ο επαγγελματίας πολιτικός άλλα λέει και άλλα κάνει

Σαφές αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα άφησε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυσατιανού, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», λέγοντας ότι «ο επαγγελματίας πολιτικός άλλα λέει και άλλα κάνει».

«Ο κύριος Τσίπρας έχει το παρελθόν του. Δεν ξέρω τι λέει σήμερα, αλλά η ιστορία του είναι γνωστή. Την έχουμε δει. Θα μείνω σ’ αυτό», τόνισε η κ. Καρυστιανού.

Παράλληλα, διέψευσε ότι η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να την προσεγγίσει για πιθανή συνεργασία.

Χωρίς να επαναλαμβάνει το όνομά του συχνά, η κ. Καρυστιανού πήρε σαφείς αποστάσεις από τη ρητορική και την πορεία του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι η πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωπικά σχέδια και σε προσπάθειες «rebranding», αλλά κρίνεται από τις πράξεις και τη συνέπεια.

Η ίδια προανήγγειλε ότι ήδη προετοιμάζεται μια σημαντική πολιτική πρωτοβουλία πολιτών, υποστηρίζοντας ότι δεν επιδιώκει προσωπικό ηγετικό ρόλο. «Η πολιτική κίνηση που γεννιέται προχωράει - και μάλιστα πολύ γοργά», σημείωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.