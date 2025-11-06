Μ. Χρυσοχοΐδης: Στο Ηράκλειο αύριο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τα Βορίζια

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί την Παρασκευή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λίγες μέρες μετά το ξέσπασμα της φονικής βεντέτας στα Βορίζια, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν έξι ακόμα.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης για τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας.

Εν αναμονή κυβερνητικών ανακοινώσεων κατά της οπλοκατοχής

Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει στις αμέσως επόμενες ημέρες, όπως προανήγγειλε χθες, Τετάρτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μέτρα για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το γενικό πλαίσιο των ανακοινώσεων περιλαμβάνει πρωτοβουλίες στο κομμάτι της οπλοκατοχής και του τρόπου που δίνονται άδειες καθώς και στον τρόπο που διεξάγονται οι έλεγχοι.



Ο πρωθυπουργός φέρεται να εργάζεται πάνω στα μέτρα που θα ανακοινώσει, αξιολογώντας και σχετικές προτάσεις που δέχεται από συνεργάτες του.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα υπάρξει και μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, ενώ θα υπάρξει και μια σειρά από άλλα μέτρα – όπως ειδική αστυνόμευση σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να στοχοποιούνται συλλήβδην κάτοικοι μιας περιοχής – τα οποία θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης.

«Οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μιλώντας στο MEGA, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε επίσης ότι «επί της σημερινής κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν υπάρξει οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς βεβαίως να υποστηρίζουμε ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα».

Σχετικά με τα υπόλοιπα κόμματα, καταγράφοντας και τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και εκείνος με καταγωγή από την Κρήτη- ο κ. Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι πρέπει να βρίσκονται στην ίδια σελίδα.

«Δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει. Εμείς θα ακούσουμε και αυτά τα οποία θα ειπωθούν και από τα υπόλοιπα κόμματα για να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες ώστε να έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα συγκριτικά με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας μπήκε μια τάξη στα γήπεδα μετά από πάρα πολλά χρόνια υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Μπήκε μια τάξη στα πανεπιστήμια και για πρώτη φορά ξεκίνησε μια ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς κατάληψη. Με βάση και τον απολογισμό που έκανε η ΔΑΟΕ μέσα σε ένα χρόνο είχαμε την εξάρθρωση πάνω από 130 εγκληματικών οργανώσεων, 2.500 ταυτοποιήσεις δραστών, 1.800 συλλήψεις, 600 προφυλακίσεις. Είμαστε η κυβέρνηση που έχουν εξαρθρωθεί επί των ημερών της κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, κυκλώματα γύρω από παράνομες συνταγογραφήσεις, γύρω από πολεοδομίες, από τη δημοτική αστυνομία. Κάποιοι θα συνεχίσουν να είναι παραβατικοί, αλλά ξέρουν ότι πλέον έχει αλλάξει κι ο ποινικός κώδικας και η φιλοσοφία του κράτους», κατέληξε.