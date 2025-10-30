Μ. Χρυσοχοΐδης στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής: Η ανοχή στην ανομία έχει τελειώσει

«Η ανοχή στην ανομία έχει τελειώσει», είναι το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στους 160 νέους αστυνομικούς που εντάχθηκαν σε Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και ειδικά στην Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσής τους.

«Είμαστε εδώ και σχεδιάζουμε την παρουσία μας στους δρόμους, όχι γιατί είμαστε εχθροί των πολιτών, αλλά γιατί είμαστε σύμμαχοι με τη ζωή, με την ασφάλεια, με τον νόμο και τη νομιμότητα και όλοι μαζί θα εφαρμόσουμε ένα σχέδιο και μια στρατηγική για να περιορίσουμε την ανομία και τα τροχαία ατυχήματα», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε επίσης, πως είναι συνειδητή απόφαση η ενίσχυση της ΟΕΠΤΑ «για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα σήμα σε όλους τους πολίτες στην Αττική ότι θα είμαστε εδώ παρόντες».

Σημείωσε πως, για πρώτη φορά ενισχύονται με τόσο προσωπικό οι μάχιμες Υπηρεσίες της Τροχαίας και τόνισε πως έχουν ένα πολύ σπουδαίο έργο να επιτελέσουν, καθώς προτεραιότητα για το Υπουργείο, όπως και για τον ίδιο προσωπικά, είναι η πρόληψη και η σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ανθρώπων στις πόλεις τους και στις γειτονιές τους.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, στα μέχρι στιγμής θετικά στοιχεία της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, τονίζοντας πως, από την έντονη δραστηριότητα των δυνάμεων της Τροχαίας ιδίως τα Παρασκευο-Σαββατοκύριακα «σώζονται ζωές». Το 2025 οι έλεγχοι ήταν 40% περισσότεροι. Γιατί; Επειδή υπάρχει σχέδιο και στρατηγική από την Υπηρεσία. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη διαδικασία, επεξεργασμένη για να έχουμε αποτελεσματικότητα και παραγωγή αποτελέσματος», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία:

Οι έλεγχοι οχημάτων αυξήθηκαν κατά +141% το 2024 σε σχέση με το 2023 και επιπλέον +55% το 2025.

Οι βεβαιώσεις παραβάσεων αυξήθηκαν κατά +139% το 2024 και επιπλέον +13% το 2025.

Οι συλλήψεις αυξήθηκαν σε ποσοστό +21% το 2024 και +157% το 2025.

Επιπλέον, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τους κάλεσε να είναι αυστηροί, αλλά πάντα ευγενικοί με τους πολίτες που ακινητοποιούν για έλεγχο. «Προσοχή στα θέματα συμπεριφοράς. Όταν ελέγχουμε κάποιον για παράβαση πρέπει να είμαστε άψογοι. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αγενής ή επιθετική ή άλλη συμπεριφορά, που δημιουργεί διένεξη με τον πολίτη. Ακόμη κι όταν είναι επιθετικός, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Έχετε σύμμαχο τον Νόμο, την Υπηρεσία σας κι εμένα τον ίδιο, που έχω θέσει ως υψηλή προτεραιότητα τα θέματα τροχαίας».

Ο κ. Υπουργός έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι 79 από τους 160 νέους αστυνομικούς που θα ενταχθούν στην ΟΕΠΤΑ είναι γυναίκες, σημειώνοντας πως, «μέχρι πρόσφατα υπήρχε μια αντίληψη υποτίμησης των γυναικών στην Αστυνομία, ότι προορίζονται για γραφεία... Αυτό είναι λάθος. Πολλές γυναίκες στην Αστυνομία είναι προϊσταμένες, είναι επικεφαλής τμημάτων και διευθύνσεων. Ξέρετε πόσες ικανές γυναίκες μεγαλουργούν τόσο στη ΓΑΔΑ, όσο και στο Αρχηγείο και σε Διευθύνσεις σε ολόκληρη τη χώρα; Αυτή είναι μια συνειδητή πολιτική μας. Γυναίκες πια που χρόνο με τον χρόνο μπορούν να παίξουν κρισιμότατο ρόλο στην αποστολή μας και στο έργο μας. Είναι μια ευκαιρία για όλες εσάς, με τη δουλειά σας, με την καθημερινή σας απασχόληση με την ένταξή σας στον σχεδιασμό της διοίκησης, να αναδείξετε τις ικανότητές σας», κατέληξε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Οι αστυνομικοί, συμμετέχουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, διάρκειας δύο εβδομάδων, με στόχο την πλήρη επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και την ορθή εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. Το θεωρητικό μέρος, διάρκειας 42 ωρών, πραγματοποιείται από 29 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, και περιλαμβάνει ενότητες όπως τροχονομικές παραβάσεις και Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αστυνομική δεοντολογία, ψυχική ανθεκτικότητα, επικοινωνία και διαχείριση συμπεριφοράς. Ακολουθεί το πρακτικό μέρος, από 4 έως 13 Νοεμβρίου 2025, το οποίο θα διεξαχθεί σε Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και επικεντρώνεται στη ρύθμιση κυκλοφορίας, στη διαχείριση τροχαίων ατυχημάτων και στην εφαρμογή διαδικασιών επιτόπιων ελέγχων. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με ευθύνη και μέριμνα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, υπό την καθοδήγηση έμπειρων αξιωματικών, με σκοπό την καλλιέργεια επαγγελματισμού και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.