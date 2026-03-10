Μ. Χρυσοχοΐδης: Καθήκον μας είναι να επαγρυπνούμε για την ασφάλεια των πολιτών και της χώρας

«Καθήκον μας είναι να επαγρυπνούμε συνέχεια γιατί αυτό απαιτεί η ασφάλεια των πολιτών και της χώρας», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open TV.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας, στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και στις ευθύνες που έχει η Ελλάδα ως σύνορο της Ευρώπης.

«Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, το βασικό μας καθήκον είναι η διαρκής επαγρύπνηση με ισχυρή προστασία των συνόρων, μέτρα για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών και στενή διεθνή συνεργασία. Την ίδια στιγμή, όμως, οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν και κάτι βαθύτερο: τη δύναμη της πολιτικής όταν ασκείται με σχέδιο και σοβαρότητα. Αυτή είναι η νίκη της πολιτικής. Μια πολιτική που μπορεί να αλλάζει τα πράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη.

Από την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας, μέχρι τα ζητήματα ασφάλειας ολόκληρης της Μεσογείου. Αυτή είναι η νίκη που πέτυχε η Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες. Και αποδεικνύει ότι όταν μια χώρα διαθέτει στρατηγική, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση, μπορεί να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντά της και να ενισχύει τη σταθερότητα στην ευρύτερη γειτονιά της».

Στη συνέχεια, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων, επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα, τα οποία να διασφαλίζουν ότι θα ζούμε σε ένα περιβάλλον ασφάλειας.

Γιατί, το περιβάλλον ασφάλειας απαιτεί συνεχώς, πρώτα-πρώτα επαγρύπνηση, δηλαδή επιφυλακή, δεύτερον απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία ευαίσθητων στόχων. Και τρίτον απαιτεί κάποια γενικότερα μέτρα, όπως είναι η προστασία των συνόρων, οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται, έτσι ώστε με την κινητοποίηση των υπηρεσιών να επιτυγχάνουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για να διασφαλίζουμε το πολύτιμο αγαθό της ασφάλειας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «είναι πολύ νωρίς ακόμη για να υπάρξουν οργανωμένα πράγματα. Όμως, μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον. Μπορεί να σχεδιάζουν κάποιοι να κάνουν ενέργειες στην Ευρώπη…. Μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα τρομοκρατικά χτυπήματα γίνονται την ώρα που τα πράγματα είναι ήσυχα…. Ο χειρότερος κίνδυνος, η πιο επισφαλής θα έλεγα για εμένα θέση είναι να εφησυχάζουμε».

Όπως εξήγησε, οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν ήδη προληπτικά μέτρα, τονίζοντας ότι «εμείς παίρνουμε μέτρα για όλους εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους. Με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από πλευράς δημόσιας σφαίρας και δημοσιότητας».

Αναφερόμενος στη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι «για πρώτη φορά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, βλέπω η Ευρώπη να έχει μια οργανωμένη διαδρομή πληροφοριών, επιχειρησιακών ενεργειών, συντεταγμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων».

Όπως είπε, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έναν συντονιστικό ρόλο στη ροή των πληροφοριών, στην εκτίμηση και αξιολόγηση κινδύνων, η Europol, αλλά όχι μόνο αυτό. Υπάρχει συνεργασία και με Υπηρεσίες χωρών του κόλπου, οι οποίες συνήθως είναι καλά πληροφορημένες και δίνουν πολύ καλές αναλύσεις και αξιολογήσεις».

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση ύποπτων προσώπων, ο υπουργός σημείωσε ότι «για θέματα που έχουν σχέση με αξιολόγηση προσώπων, υπάρχουν εδώ και χρόνια θεσμοί στην Ευρώπη και μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, όπου καθημερινά καταγράφονται ύποπτα πρόσωπα, μέσα από συντεταγμένες διαδικασίες που έχουν ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με διμερείς συμφωνίες με τις Ευρωπαϊκές χώρες».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «η Ελλάδα δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα σε μαζικό επίπεδο. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι η χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, είναι ασφαλής και από πλευράς εσωτερικών κινδύνων και σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, αλλά και πιθανές διεισδύσεις από το εξωτερικό», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «ο διαρκής εχθρός της ασφάλειας είναι ένας, ο εφησυχασμός».

Αναφερόμενος στην παρέμβαση του Εμμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο, σημείωσε: «Αυτό είναι η νίκη της πολιτικής, έτσι λειτουργεί η πολιτική και είναι η απάντηση σε αυτούς, οι οποίοι δεν την πιστεύουν. Μπορεί να αλλάζει τα πράγματα από το ένα λεπτό στο άλλο - από τη ζωή των ανθρώπων, μέχρι την ασφάλεια της Μεσογείου - και αυτό πραγματικά είναι η νίκη της πολιτικής, είναι η νίκη που κατήγαγε η Ελλάδα τις τελευταίες μέρες».

Κλείνοντας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε τον ρόλο και τις ευθύνες της Ελλάδας στην προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, τονίζοντας ότι «έχουμε να διαχειριστούμε μία κατάσταση που απειλεί την ασφάλεια της χώρας μας. Και όχι μόνο της χώρας μας. Συνολικά της ευρύτερης περιοχής, όλη τη Μεσόγειο και την Ευρώπη. 'Αρα, λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό το στόχο. Για να υπερασπίσουμε την ασφάλεια της Ευρώπης. Εμείς είμαστε η απαρχή της Δύσης και όχι απλώς της Ευρώπης. Οι υποχρεώσεις μας και οι ευθύνες μας είναι πολύ αυξημένες. Να φυλάσσουμε και να προστατεύουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα».