Μ. Χρυσοχοΐδης: Η τρομοκρατία δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει ποτέ να λυγίσει τις αξίες μας

«Η τρομοκρατία σημάδεψε ζωές και οικογένειες, αλλά δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει ποτέ να λυγίσει τις αξίες μας… Η μεγαλύτερη τιμή στα θύματα είναι να διαφυλάσσουμε την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη και να υπερασπιζόμαστε την Δημοκρατία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα της Τρομοκρατίας, όπως έχει καθιερωθεί η 21η Αυγούστου.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Χρυσοχοϊδη είναι η εξής:

«Σήμερα, στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στα αδικοχαμένα θύματα της τρομοκρατίας, στις οικογένειές τους που κουβαλούν για πάντα το βάρος της απώλειας, σε ανθρώπους που πλήρωσαν το τίμημα του μίσους και της βίας.

Η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη τους είναι να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στο καθήκον μας: να διαφυλάσσουμε την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη και να υπερασπιζόμαστε την Δημοκρατία.

Η τρομοκρατία σημάδεψε ζωές και οικογένειες, αλλά δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει ποτέ να λυγίσει τις αξίες μας. Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια ασφαλή κοινωνία χωρίς βία και φόβο».