Μ. Χρυσοχοΐδης: Η πολιτική είναι απόφαση που μπορεί να αλλάζει συνειδήσεις

Σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της τρέχουσας επικαιρότητας τοποθετήθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη θεσμικής συνέπειας, κοινωνικής ευθύνης και εφαρμογής του νόμου σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς και εσωτερικής αβεβαιότητας.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παραχώρησε συνέντευξη χθες βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό «Action24», όπου τοποθετήθηκε για τα βασικά ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην οδική ασφάλεια και τους αυξημένους ελέγχους της Τροχαίας, στην παραβατικότητα ανηλίκων, στις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς και σε πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Αναφερόμενος στους αυξημένους ελέγχους της Τροχαίας και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η πολιτική είναι απόφαση που μπορεί να αλλάζει συνειδήσεις, συμπεριφορές κοινωνικές, να αλλάζει τα πράγματα».

Όπως σημείωσε, «το γεγονός ότι δεν θα πιούμε απόψε επειδή θα οδηγήσουμε, είναι αλλαγή», ενώ «το γεγονός ότι θα πιούμε απόψε, αλλά δεν θα πάρουμε το αυτοκίνητό μας, θα πάρουμε ένα ταξί ή θα πάρουμε το μετρό, αυτό είναι μια αλλαγή. Είναι μια μεταρρύθμιση, αλλάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων».

Επεσήμανε, επίσης, ότι τα αποτελέσματα των εντατικών ελέγχων είναι ήδη ορατά, καθώς «όταν γίνονται 17.000 αλκοτέστ σε ένα βράδυ, σε κάποιες ώρες, και αυτό το ποσοστό από 4-4,5% πέρυσι μειώνεται φέτος στο 1%, άρα κάτι καλό γίνεται», τονίζοντας πως η επιμονή σε αυτές τις πολιτικές μπορεί να μετατρέψει την υπεύθυνη οδήγηση σε κοινωνική συνείδηση.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη χρήση κράνους, επισημαίνοντας ότι «9 στους 10, ίσως και οι 10, μοτοσικλετιστές φοράνε κράνος», γεγονός που, όπως είπε, συνέβαλε στο να υπάρχουν το 2025 «135 λιγότεροι νεκροί».

Στο θέμα της τοποθέτησης καμερών στο οδικό δίκτυο της Αττικής, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή, υπάρχουν στην Αττική Οδό περίπου 14 έξυπνες κάμερες για παραβάσεις ταχύτητας που στέλνουν κλήση στη θυρίδα του καθενός μας, στο gov.gr», ενώ «αυτές τις μέρες, τοποθετούνται οι 300 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής» σε διασταυρώσεις για τον έλεγχο της παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη.

Όπως πρόσθεσε, «μέσα στο 2026, μετά το καλοκαίρι», σχεδιάζεται η τοποθέτηση επιπλέον καμερών υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναφερόμενος στη χθεσινή δολοφονία κρατουμένου στις φυλακές Κορυδαλλού, ο υπουργός τόνισε ότι «θα διερευνηθούν οι συνθήκες, γιατί είναι ένα σοβαρό περιστατικό», σημειώνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει η σχετική διαδικασία.

Υπογράμμισε, επίσης, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού και των παλαιών υποδομών, επισημαίνοντας ότι δρομολογείται προσπάθεια για την ίδρυση «7 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα», καθώς και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων, ώστε οι συνθήκες να γίνουν πιο ανθρώπινες.

Για την παραβατικότητα ανηλίκων, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας με τη Σοφία Ζαχαράκη, όπου συμμετείχαν διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων και τη συνεργασία σχολείων, γονέων, δήμων και αστυνομίας.

Όπως τόνισε, «δεν πρέπει να κρύβουμε τα θέματα κάτω από το χαλί. Γιατί, δυστυχώς, όταν τα κρύβουμε τα θέματα, κάποια στιγμή βγαίνουν και μας "επιτίθενται"». Επιπρόσθετα τόνισε ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί «ριζική αντιμετώπιση από όλους μας, τις τοπικές κοινωνίες, τους δήμους, τα σχολεία και φυσικά την αστυνομία».

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι «οι άνθρωποι που ηγούνται εκεί, έχουν και μια έξοδο. Πρέπει να υπάρχει μια έξοδος. Ο συμβιβασμός και η έξοδος. Τα υπόλοιπα είναι κατάχρηση, υπέρβαση και, τελικώς, αδιέξοδο. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε γρήγορα στην έξοδο μέσα από τον συμβιβασμό. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα αποφασιστεί αύριο και είμαστε εδώ».

Στη συνέχεια σημείωσε ότι «επί 50 μέρες πια, η αστυνομία δεν έχει παρέμβει πουθενά, δεν έχει ασκηθεί πουθενά νόμιμη βία». Παράλληλα, επεσήμανε τις σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και την τροφοδοσία της χώρας από το κλείσιμο τελωνείων και δρόμων, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η κατάσταση «δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Τόνισε, ωστόσο, ότι αν τυχόν υπάρχουν αδιέξοδα που πλήττουν τη χώρα τότε «θα δράσουμε αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί», ενώ διευκρίνισε ότι οποιοδήποτε Plan B θα εφαρμοστεί «με βάση την εφαρμογή του νόμου και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε την περίοδο «πολύ ρευστή», λόγω των διεθνών ανατροπών και των πολλαπλών κρίσεων, επισημαίνοντας ότι η μικρή άνοδος της κυβέρνησης έχει τη σημασία της, χωρίς όμως να αποτελεί αυτοσκοπό. Όπως είπε, «η δουλειά μας δεν είναι οι δημοσκοπήσεις», αλλά η ενίσχυση της ασφάλειας και της θωράκισης της κοινωνίας και της χώρας σε μια εποχή μεγάλων αβεβαιοτήτων.

«Είναι μια περίοδος πολύ ρευστή. Είναι μια περίοδος με πάρα πολλά προβλήματα και θέλω να τονίσω, επίσης, ότι είναι μια περίοδος όπου έχουμε τις τεράστιες ανατροπές που συμβαίνουν στον κόσμο, στον πλανήτη, με την Αμερική να επιχειρεί, ουσιαστικά, πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να διανοηθεί κανείς, όχι πριν χρόνια, αλλά ούτε καν πριν μήνες. Και άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που αναστατώνει τους ανθρώπους», σχολίασε.

Τέλος, μιλώντας για τις πολιτικές διεργασίες και τη Μαρία Καρυστιανού, ο υπουργός τόνισε ότι κάθε πολίτης έχει συνταγματικό δικαίωμα να ιδρύει κόμμα και να ζητά την ψήφο των πολιτών, επισημαίνοντας ότι η πολιτική απαιτεί διάρκεια, βάθος και καθαρές κουβέντες.

«Έχουμε δει να περνούν από αυτή τη χώρα δεκάδες κόμματα, τα οποία υπήρχαν πριν από 4-5 χρόνια και δεν τα θυμάται κανείς», σημείωσε ενώ πρόσθεσε ότι «κάποιοι, προφανώς, από την αντιπολίτευση, επιχείρησαν να ταυτιστούν με όλο αυτό το κίνημα, με βάση την κυρία Καρυστιανού, με βάση το δράμα των ανθρώπων και τον αγώνα τους για δικαίωση. Αλλά τώρα που πια οδηγούμαστε στην ίδρυση κόμματος, προφανώς κάθε μέρα ξεχωρίζει η ήρα από το στάρι».

Τέλος σχολιάζοντας την αναφορά της κ. Καρυστιανού στο ζήτημα των αμβλώσεων, επισήμανε ότι πρόκειται για «λυμένα θέματα στην ελληνική κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια», τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό και εκκλησιαστικό επίπεδο.