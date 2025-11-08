Μ. Χαρακόπουλος: Τα ελληνικά φτερά, ασπίδα προστασίας έναντι κάθε επιβουλής

«Η Πολεμική Αεροπορία είναι τείχος απροσπέλαστο και ασπίδα προστασίας απέναντι σε κάθε επιβουλή της χώρας μας. Τα ελληνικά φτερά πάνω από το Αιγαίο, προστατεύουν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Με την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, την έλευση των Rafale, τον εκσυγχρονισμό των F-16 και την προμήθεια των F-35, καθίσταται ολοφάνερη η υπεροπλία μας στον αέρα. Και αυτό οφείλεται και χάρη στο υψηλό επίπεδο κατάρτισης, αλλά και την απόλυτη συναίσθηση καθήκοντος έως αυταπάρνησης των Ελλήνων πιλότων. Χρόνια πολλά στους άνδρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αεροπορίας. Τα φτερά των Αρχαγγέλων, των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, να τους σκέπουν σε κάθε τους πτήση».

Αυτά επισήμανε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε δηλώσεις του μετά από την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για την εορτή της Πολεμικής Αεροπορίας στην 110 Πτέρυγας Μάχης, στη Λάρισα.

Ο Θεσσαλός πολιτικός τόνισε, επίσης, ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο ισχυρής αναβάθμισης του διεθνούς της κύρους και του ρόλου της ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ καταδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας τη σημασία που έχει η χώρα μας στο σχεδιασμό του νέου ενεργειακού χάρτη, που περιλαμβάνει όλη την περιοχή που ξεκινά από την Μέση Ανατολή και καταλήγει στην Ευρώπη.

Η νέα αυτή εποχή απαιτεί και ένοπλες δυνάμεις οι οποίες θα μπορούν να στηρίξουν τον γεωστρατηγικό μας ρόλο, αλλά και θα συνιστούν την μόνη εγγυημένη απάντηση στον πάντα απειλητικό τουρκικό αναθεωρητισμό. Αυτό στοχεύει ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση των αμυντικών μας ικανοτήτων, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την επιτυχία της υλοποίησης αυτού του προγραμματισμού την βλέπουμε άλλωστε στα επιτεύγματα της Πολεμικής μας Αεροπορίας, και μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να τα διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι και εμείς σήμερα», κατέληξε.