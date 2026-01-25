Μ. Χαρακόπουλος στο μνημόσυνο για τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο: Αναμενόμενη η αναγνώρισή του ως νέου φωτιστή της Αλβανίας

«Ο μακαριστός Αναστάσιος υπήρξε μια εξέχουσα μορφή της Ορθοδοξίας, καθώς στο πρόσωπό του συγκέρασε επιτυχώς τον ιεραπόστολο, τον ιεράρχη και τον λόγιο. Το στίγμα του υπήρξε ανεξίτηλο όποια αποστολή κι αν ανέλαβε», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά το μνημόσυνο του μακαριστού αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας, Αναστασίου, που τέλεσε ο μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, Ιερώνυμος, στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα. Το μνημόσυνο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτών

Ο Θεσσαλός πολιτικός, στη δήλωσή του επισήμανε, επίσης, ότι «ανάμεσα, όμως, στα έργα του Αναστασίου διακρίνεται η διακονία και η προσφορά του στην Αλβανία. Ανέλαβε την Αρχιεπισκοπή μιας χειμάζουσας Εκκλησίας, η οποία υπέστη τα πάνδεινα από την καταπιεστική πολιτική ενός άθεου καθεστώτος, και εκ των ερειπίων που πρωτοβρήκε την ανοικοδόμησε εξ αρχής.

Στις δεκαετίες της ποιμαντορίας του με απαράμιλλη σοφία, και παρά τις πάμπολλες αντιξοότητες, διαφύλαξε τις αναγκαίες ισορροπίες και υπηρέτησε με συνέπεια τις πνευματικές ανάγκες του ποιμνίου του, κτίζοντας νέους ναούς και προετοιμάζοντας νέους ιερείς. Ταυτόχρονα, δεν αμέλησε το κοινωνικό έργο, από το οποίο ωφελήθηκαν όχι μόνον οι χριστιανοί της Αλβανίας, αλλά όλοι οι έχοντες ανάγκη, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και εθνικής ταυτότητας. Το κύρος και η λάμψη της προσωπικότητάς του είχαν επίσης θετική επίδραση στην οικουμενική ορθοδοξία σε δύσκολους καιρούς».

«Ως εκ τούτου», προσέθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, «η καθολική αναγνώριση του έργου του ως του νέου φωτιστή της Αλβανίας υπήρξε απολύτως αναμενόμενη. Αναμφίβολα, ανάμεσα στους ωφεληθέντες ήταν οι αδερφοί μας Βορειοηπειρώτες, οι οποίοι τον αγάπησαν ως πραγματικό πατέρα, καθώς στο πρόσωπό του είδαν τον άνθρωπο που με ασφάλεια τους καθοδηγούσε πνευματικά και ηθικά.

Η πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βορειοηπειρωτών Θεσσαλίας να τελέσει μνημόσυνο στην μνήμη του μακαριστού Αναστασίου είναι αξιέπαινη, και χρέος όλων μας είναι να διδαχθούμε από τον βίο και το έργο του».