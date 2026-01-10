Μ. Χαρακόπουλος: Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς χρειάζεται περισσότερο από ποτέ η εθνική ενότητα

«Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς χρειάζεται περισσότερο από ποτέ η εθνική ενότητα, για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, στον χαιρετισμό του στον ετήσιο χορό του Συλλόγου Αργιθεατών Ν. Λάρισας «Ο Αγιος Νικόλαος».

Ο Θεσσαλός πολιτικός ανέφερε, επίσης, ότι «η Λάρισα είναι μια μεγαλούπολη τόσο όσο να γνωριζόμαστε, να διατηρούμε ανθρώπινες σχέσεις, να μη χανόμαστε μέσα στη συνάφεια του κόσμου. Και είναι σημαντικό ότι μια μεγαλούπολη όπως η Λάρισα που φιλοξενεί ανθρώπους απ' όλη τη Θεσσαλία, αλλά και απ' όλη την Ελλάδα, δεν τους αλλοτριώνει, αλλά τους δίνει τη δυνατότητα να διατηρούν τις ιδιαίτερες παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα από τη γενέτειρά τους.

Και πραγματικά, αξίζει συγχαρητήρια στον Σύλλογο Αργιθεατών, γιατί είναι ένας σύνδεσμος με την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Πατρίδα λέγεται ότι είναι τα παιδικά μας χρόνια και οι αναμνήσεις που κουβαλούμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό ο Σύλλογος Αργιθεατών. Είναι και το όχημα, το μέσο μετάδοσης των παραδόσεων, των ηθών, των εθίμων στη νεότερη γενιά, στην οποία όλα αυτά τα μεταλαμπαδεύεται μέσα από το σύλλογο σας. Τι κάνετε δηλαδή; Τους δίνετε τη δυνατότητα να αποκτήσουν το ομότροπον που κατά τον πατέρα της ιστορίας, τον Ηρόδοτο, είναι ο ένας από τους τέσσερις αρμούς που δίνουν τη δυνατότητα σε μία κοινωνία πολιτών να πει ότι ανήκει σε ένα έθνος.

Και σήμερα στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ την ομοψυχία, την εθνική ενότητα, τη σταθερότητα. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα αδιανόητα -και αδιανόητο θα ήταν μέχρι πρότινος, και θα ήταν σενάριο για ταινία πολιτικού θρίλερ στον κινηματογράφο, η σύλληψη και η απαγωγή ενός ηγέτη κράτους από μια ξένη τρίτη δύναμη- τα ζούμε. Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, λοιπόν, χρειάζεται περισσότερο από ποτέ η εθνική ενότητα, για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα. Καλή χρονιά, με υγεία και πρόοδο στην καθεμιά και τον καθένα», κατέληξε.