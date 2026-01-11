Μ. Χαρακόπουλος: Ο αθλητισμός βαλβίδα αποσυμπίεσης της εφηβικής έντασης - Διδάσκει ομαδικότητα, συνεργασία και πειθαρχία

«Με την Κρανιά με συνδέουν δεσμοί πολλών χρόνων, όχι μόνο γιατί ήταν από τα χωριά που με τίμησαν από τα πρώτα μου βήματα στην πολιτική, αλλά γιατί είναι ένα χωριό το οποίο έχει φρόνημα, κρατάει ψηλά αξίες, αρχές, τιμάει τις ρίζες μας», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, στον χαιρετισμό που κλήθηκε να απευθύνει στη χοροεσπερίδα του Αθλητικού Συλλόγου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» Κρανέας.

Ο Θεσσαλός πολιτικός σημείωσε, επίσης, ότι «χαίρομαι διπλά γιατί η ομάδα, ο "Δευκαλίων" δίνει ζωή στο χωριό. Δίνει διέξοδο σε νέα παιδιά και αυτό το χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο στις μέρες μας, γιατί ζούμε μία σειρά από νοσηρές καταστάσεις. Κατακλυζόμαστε κάθε μέρα από ειδήσεις για φαινόμενα έξαρσης νεανικής εγκληματικότητας.

Πού έχουμε φτάσει ως κοινωνία πραγματικά; Ομαδικό μπούλινγκ από ανήλικα παιδιά! Προφανώς, ευθύνες υπάρχουν στις οικογένειες, στο σχολείο, γενικότερα στην κοινωνική μας διάρθρωση. Αλλά πιστεύω ότι ο αθλητισμός, οι ομάδες είναι βαλβίδες αποσυμπίεσης της έντασης που υπάρχει στα εφηβικά μας χρόνια. Όλοι περάσαμε από την εφηβεία.

Αφενός, προσέθεσε, είναι τέτοιες βαλβίδες αποσυμπίεσης και αφετέρου μέσα από το ομαδικό άθλημα μεταδίδουν την αίσθηση της ομαδικότητας, το πνεύμα συνεργασίας, το ευ αγωνίζεσθαι, την πειθαρχία. Και αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά διδάγματα που αθόρυβα περνούνε στα παιδιά, στις νεότερες γενιές. Με αυτές τις λίγες σκέψεις θα σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, πίστη, αισιοδοξία, κάθε καλό στην καθεμία και στον καθένα σας και βεβαίως επιτυχίες και νίκες στον "Δευκαλίωνα". Καλή χρονιά".»