Μ. Χαρακόπουλος: Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος δίδασκε πολιτικό πολιτισμό

«Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, τον οποίον χάσαμε τόσο πρόωρα, υπήρξε ένας πολιτικός χαμηλών τόνων αλλά μεγάλης προσφοράς. Με τον ήπιο χαρακτήρα του δίδασκε πολιτικό πολιτισμό και η πολιτική του δράση συνιστά ένα παράδειγμα προς μίμηση», επισημαίνει ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε μήνυμά του προς τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Γιώργο Μπίκα, με αφορμή την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας σε «Απόστολος Βεσυρόπουλος».

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, που δεν κατέστη δυνατό να παραστεί στην εκδήλωση, συνεχάρη το Επιμελητήριο Ημαθίας για την πρωτοβουλία. Στο μήνυμά του υπογράμμισε ότι «ο Απόστολος Βεσυρόπουλος από τις θέσεις τις οποίες υπηρέτησε κατάφερε να αφήσει το θετικό προσωπικό του στίγμα. Αυτό έκανε, όσο πρόλαβε, και ως γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι τον αδόκητο θάνατό του.

Διαδεχόμενος τον Απόστολο στη θέση του γενικού γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της κυβερνητικής πλειοψηφίας αντιλαμβάνομαι πλήρως το βαρύ φορτίο που κλήθηκε να σηκώσει στους ώμους του σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο.

Θα τον θυμόμαστε, όμως, πάντα ως συνεπή κοινοβουλευτικό που εκπροσώπησε επάξια τους πολίτες της Ημαθίας, και ως ευγενή πολιτικό που με το ήθος και το χαμόγελό του κέρδιζε ακόμη και τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Και πάλι σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας να τιμήσετε έμπρακτα την μνήμη και την παρακαταθήκη του».