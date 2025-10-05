Μ. Χαρακόπουλος: H τιμητική πρόταση του Κυρ. Μητσοτάκη να αναλάβω την θέση του Γ.Γ της Κ.Ο της ΝΔ συνιστά ένα είδος «ανοίγματος»

«Θεωρώ ότι η τιμητική πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναλάβω την υπεύθυνη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ συνιστά ένα είδος «ανοίγματος». Ο κάθε βουλευτής έχει διαμορφώσει τη δική του «ταυτότητα» στον δημόσιο βίο. Η δική μου, όπως είπε και ο πρωθυπουργός, αποκτήθηκε με πολλά «χιλιόμετρα» που έχω καταγράψει στην πολιτική και στο κοινοβούλιο.

Όλα αυτά τα χρόνια, υπηρέτησα χωρίς εκπτώσεις τις αρχές και τις αξίες της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Βρέθηκα πάντοτε στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης των δίκαιων αιτημάτων όχι μόνο της περιφέρειας μου, της Λάρισας, αλλά και όλης της ελληνικής κοινωνίας. Πολλές φορές προτίμησα να γίνω δυσάρεστος με μοναδική επιδίωξη να είμαι χρήσιμος. Όλα αυτά πιστεύω ότι τα συνεκτίμησε ο πρωθυπουργός στην απόφασή του, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ακόμη πιο δημιουργική συμμετοχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, καθώς οδεύουμε προς τις εκλογές», υπογράμμισε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πολιτική».

Παράλληλα, επισήμανε σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πρόκειται για παθογένεια, η οποία έρχεται από το μακρινό παρελθόν και σταθερά υπονομεύει το υγιές τμήμα της αγροτικής μας παραγωγής. Η κυβέρνηση έλαβε το μήνυμα και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο εξυγίανσης της διαδικασίας απόδοσης των επιδοτήσεων, ώστε να επικρατήσει πλήρης διαφάνεια».

Τέλος, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ανέφερε, μεταξύ άλλων, σχετικά με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά: «Προσωπικά δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα να τον δω και πάλι στη ΝΔ».