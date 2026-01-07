Μ. Χαρακόπουλος: Το 2026 η κυβέρνηση θα πατήσει γκάζι σε όλους τους τομείς

Την πεποίθησή του ότι «τη νέα χρονιά, που ξεκινά με καλούς οιωνούς για την οικονομία, θα υπάρξει η δυνατότητα νέων μέτρων στήριξης της μεσαίας τάξης και του ελληνικού νοικοκυριού» εξέφρασε ο γενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας με πολίτες στο κέντρο της Λάρισας.

Ο Θεσσαλός πολιτικός είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές για το νέο έτος, αλλά και να συνομιλήσει με πολλούς πολίτες, τη στιγμή που τα μέτρα που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ γίνονται αντιληπτά στην τσέπη του κόσμου, με πρώτα αυτά των φοροελαφρύνσεων που μεταφράζονται σε αυξήσεις μισθών και συντάξεων.



Ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι «ενδεικτική της ανοδικής πορείας της οικονομίας της χώρας μετά την περιπέτεια «της πρώτης φορά αριστεράς» που λίγο έλειψε να μας οδηγήσει σε GREXIT, σε έξοδο από την ΕΕ, είναι η ομόφωνη εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του προέδρου του Eurogroup. Η δραστική μείωση της ανεργίας, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και οι γενναίες φοροελαφρύνσεις, είναι αποτέλεσμα της συνετής οικονομικής διαχείρισης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μπορεί τα 17χρονα παιδιά, που θα ασκήσουν πρώτη φορά το εκλογικό τους δικαίωμα να μην έχουν αναμνήσεις από τις κλειστές τράπεζες του κ. Βαρουφάκη και τις ουρές στα ATM πριν 10 χρόνια, αλλά όσοι τα ζήσαμε δεν τα ξεχνούμε».

Προφανώς, προσέθεσε, «έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος από την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Προφανώς υπάρχουν ακρίβεια και προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, στα οποία ακόμη περισσότερο θα πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση. Όμως, ''όποιος καεί στον χυλό φυσάει και το γιαούρτι'', δεν μπορεί να είναι ευκολόπιστος σε δήθεν μαγικές λύσεις. Τις μαγικές λύσεις τις πληρώσαμε ακριβά με το τρίτο μνημόνιο του κ. Τσίπρα που τώρα επιχειρεί ''επανεκκίνηση''. Το 2026 θα είναι μια χρονιά που η κυβέρνηση θα πατήσει γκάζι σε όλους τους τομείς, ώστε την άνοιξη του 2027 να παρουσιάσει στους πολίτες την πλήρη υλοποίηση των προγραμματικών της δεσμεύσεων, ζητώντας ανανέωση της εντολής για αυτοδύναμη διακυβέρνηση», κατέληξε.