Μ. Γρατσία: Η Καρυστιανού αποκλείει συνεργασίες με πολιτικά ενεργά πρόσωπα, όχι με πολιτική εμπειρία

«Η Μαρία Καρυστιανού δεν επιθυμεί συνεργασία με πρόσωπα που έχουν αναμειχθεί στην πολιτική στο παρελθόν» όπως τόνισε η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία στο Kontra TV, επιχειρώντας να σκιαγραφήσει ορισμένα χαρακτηριστικά του νέου κόμματος που επιθυμεί να ιδρύσει η Καρυστιανού.

Ωστόσο, αμέσως μετά η συνεργάτιδα της κ. Καρυστιανού επέδειξε μεγαλύτερη ευελιξία και σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκλείεται η συμμετοχή ατόμων με πολιτική εμπειρία, αν και στη συντριπτική πλειονότητά τους θα προέρχονται από άλλους χώρους.

Η Γρατσία περιέγραψε επίσης το προφίλ των μελών της επιτροπής Σοφών του κινήματος, επισημαίνοντας ότι αναζητούνται προσωπικότητες με συνδυασμό θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας. «Η εμπειρία και η γνώση τους θα συνδράμουν στη διαμόρφωση στοιχειοθετημένων, πρακτικών λύσεων που αντιμετωπίζουν πραγματικά ζητήματα της χώρας», είπε.

Σε ερώτηση για την ιδεολογική ταυτότητα του κινήματος, η Γρατσία υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχουν ταμπέλες που να παραπέμπουν σε αριστερά ή δεξιά» και ότι η δράση της Καρυστιανού καθοδηγείται αποκλειστικά από το κοινό καλό, την αναγνώριση προβλημάτων, τη διαφάνεια και την επίλυσή τους.

Σχετικά με τη μετατροπή του κινήματος σε πολιτικό κόμμα και την ηγεσία του, η Γρατσία εξήγησε ότι, αν η Καρυστιανού αποφασίσει να ηγηθεί, το ίδιο το κίνημα θα καθορίσει ποιος θα ηγείται.

Η Καρυστιανού, όπως υποστήριξε, στηρίζει την ομαδική εργασία και επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα των δράσεων«Κάθε ομάδα και κάθε δράση αξιολογείται εκ του αποτελέσματος, ανεξαρτήτως των ταμπελών που μπορεί να της αποδοθούν», κατέληξε η Γρατσία.