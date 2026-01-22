Μ. Βορίδης για Καρυστιανού: «Ψαρεύει στον αχταρμά» – Όποιος μιλάει πολιτικά θα δέχεται και κριτική (vid)

«Ήταν βολικό για ένα περιβάλλον γιατί λειτουργούσε ως ακραία αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, βολικό για τα κόμματα και απόλυτα προστατευμένο λόγω της ιδιότητας της ως μητέρας των Τεμπών», είπε ο Μάκης Βορίδης, αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού.

Σε συνέντευξή του στο Action 24, ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ότι «όταν κάποιος δραστηριοποιείται πολιτικά, εκτός από το να εκφράζει άποψη για την αναθεώρηση του άρθρου 86, πρέπει να διαθέτει πολιτική ταυτότητα και φυσιογνωμία, γιατί αυτές καθορίζουν τις θέσεις του».

Και πρόσθεσε: «Τώρα θα μιλήσει για τις αμβλώσεις και θα δεχθεί κριτική, μετά για άλλο θέμα και πάλι θα δεχθεί κριτική. Αυτά είναι σύνθετα ζητήματα, που απαιτούν πολιτική διαμόρφωση και συγκρότηση, η οποία δεν αποκτάται λόγω προσωπικής τραγωδίας αλλά μέσα από βαθιά πολιτική ενασχόληση, για να εκφέρει κανείς θέσεις με αρχή, μέση και τέλος».

Ο Βορίδης συμπλήρωσε πως «αυτό θα φαίνεται το επόμενο διάστημα, καθώς η κυρία Καρυστιανού θα δημιουργήσει κόμμα. Όσον αφορά την ταυτότητα και το πού «ψαρεύει», προς το παρόν επικρατεί ένας αχταρμάς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Καρυστιανού είχε ανοίξει πολιτική ατζέντα πριν από 1- 1,5 χρόνο, γεγονός που, όπως είπε, «ήταν βολικό για ένα περιβάλλον γιατί λειτουργούσε ως ακραία αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, βολικό για τα κόμματα και απόλυτα προστατευμένο λόγω της ιδιότητας της ως μητέρας των Τεμπών».

«Ήταν η μητέρα ενός θύματος, αλλά έχει σημασία τα θέματα που θέτεις. Αν αφορούν το παιδί σου ή τη διαδικασία για την αναζήτηση ενόχων… Εδώ όμως άνοιξε ζητήματα δικαιοσύνης, τον τρόπο λειτουργίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το άρθρο 86. Την ακούμε 1,5 χρόνο χωρίς κανείς να μπορεί να παρέμβει, επειδή προέρχονται από έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι όταν κάποιος μιλάει πολιτικά, δέχεται πολιτική κριτική. Σήμερα εκδηλώνεται ένα πολιτικό σχέδιο που είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή εδώ και 1,5 χρόνο», τόνισε.