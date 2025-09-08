Μ. Aργυρού: Τα μέτρα καλύπτουν πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους

Τις επιπτώσεις των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, ανέλυσε μιλώντας στο ΕΡΤ ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού.

Ως προς τα μέτρα που έχουν επιπτώσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους, ανέφερε: «Πρώτος λόγος είναι ότι αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο και θα εξειδικευτούν αργότερα, στις 11 η ώρα σήμερα, στο Υπουργείο Οικονομικών, καλύπτουν πάνω από 4.000.000 φορολογούμενους. Καλύπτουν λοιπόν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ακούστηκαν αυτά που ακούστηκαν είναι ότι οι εργαζόμενοι κυρίως - αλλά φυσικά αυτό αφορά και τους συνταξιούχους, αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι φορολογούνται με τη φορολογία εισοδήματος - είναι οι άνθρωποι εκείνοι που τα χρόνια της κρίσης σήκωσαν στην πλάτη τους την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Και οι άνθρωποι αυτοί επίσης, παρά το γεγονός ότι είδαν αυξήσεις πραγματικού εισοδήματος τα τελευταία έξι χρόνια, ίσως είδαν τη μικρότερη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Άρα λοιπόν, δημιουργήθηκε ένας δημοσιονομικός χώρος από τις καλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας αυτά τα χρόνια. Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε και μια πολύ σημαντική αύξηση των εσόδων από τη μείωση της φοροδιαφυγής. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήταν εκείνοι που δικαιούνταν να στηριχθούν περισσότερο, έχοντας σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας.

Έχοντας δει τις σχετικά μικρότερες αυξήσεις στο πραγματικό τους εισόδημα τα τελευταία έξι χρόνια - αν και σημαντικές, όπως και στο σύνολο της οικονομίας - είχαν ανακάμψει, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θα πω: σήμερα όλοι, και αυτό είναι απόλυτα λογικό, κοιτούν τη βελτίωση του μηνιαίου εισοδήματός τους με βάση αυτά που ανακοινώθηκαν.

Είναι η αύξηση της αγοραστικής δύναμης σε μία περίοδο κατά την οποία υπάρχει πίεση λόγω του πληθωριστικού σοκ που είχε όλη η παγκόσμια οικονομία τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι η προτεραιότητα για όλους».

Φορολογική μεταρρύθμιση και δημογραφικό

Μιλώντας για τη φορολογική μεταρρύθμιση και το δημογραφικό, ο κ. Αργυρού τόνισε: «Το τρίτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι πέραν της τόνωσης της αγοραστικής δύναμης, καθώς επίσης και πέραν του πολύ ισχυρού αναπτυξιακού αποτυπώματος που έχει αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση, είναι και μια φορολογική μεταρρύθμιση προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Δεν λέω ότι από μόνη της θα λύσει το δημογραφικό ζήτημα της χώρας, αλλά είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά στο να φτιάξουμε μια ουσιαστική και επιτυχημένη δημογραφική πολιτική, γιατί καλύπτει και τους πολύτεκνους.

Και πολύ σημαντικό αυτό που θα πω: είναι η πρώτη φορά που μία φορολογική μεταρρύθμιση δίνει έμφαση στους νέους ανθρώπους. Είναι η πρώτη φορά που οι νέοι άνθρωποι εισπράττουν κάτι τόσο σημαντικό στην αρχή της επαγγελματικής τους καριέρας.

Και βεβαίως αυτό είναι ένας μηδενικός φορολογικός συντελεστής μέχρι 20.000 ευρώ για τους νέους έως 25 ετών και μία πολύ σημαντική φορολογική μείωση για τους ανθρώπους που είναι μεταξύ 26 και 30. Άρα πρόκειται για μία δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση, μία οικονομικά αναπτυξιακή φορολογική μεταρρύθμιση, μία μεταρρύθμιση προς τη σωστή κατεύθυνση για τη δημογραφική εξέλιξη της χώρας».

Ακολούθως είπε για τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες: «Νομίζω ότι το σύνολο των συνταξιούχων φορολογουμένων που έχουν προσωπική διαφορά θα δουν αυξήσεις από την 1η-1-2026. Αυτά θα εξειδικευτούν περισσότερο σήμερα στις 11 η ώρα από το Υπουργείο Οικονομικών. Και βεβαίως η μεγάλη είδηση για αυτούς είναι ότι σε δύο βήματα, το 2026 και το 2027, μηδενίζεται η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους.

Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, θέλω να πω το εξής: οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις ωφελούνται. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που μπαίνουν στη φορολογία εισοδήματος ισχύει ό,τι και για τους υπόλοιπους. Οι επιχειρήσεις της χώρας έχουν ωφεληθεί όλα αυτά τα έξι χρόνια, σε προηγούμενο στάδιο, από πολύ σημαντικές μειώσεις φόρων. Να θυμίσω ότι από φορολογικό συντελεστή 28% η κυβέρνηση τον έχει κατεβάσει, από την προηγούμενη τετραετία, στο 22%».

Μιλώντας για τις επιχειρήσεις, ανέφερε: «Οι επιχειρήσεις έχουν τα εξής πλεονεκτήματα, πέραν βεβαίως του 22% που είπα: τη μείωση του φόρου των μερισμάτων στο 5% και ούτω καθεξής. Ωφελούνται από το γεγονός ότι υπάρχει μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται. Τα μεγέθη των επιχειρήσεων είναι προφανή: έχουμε αύξηση απασχόλησης – δεν μπορείς να αυξήσεις την απασχόληση αν δεν πας καλά. Έχουμε αύξηση των τζίρων – καταγράφονται αυτά στα φορολογικά στοιχεία. Έχουμε αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη φορολογική μεταρρύθμιση κάνει και δύο πολύ καλά πράγματα για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το πρώτο είναι ότι δίνει αγοραστική δύναμη στο καταναλωτικό κοινό, στους πελάτες, στους φορολογούμενους, στους ανθρώπους που ψωνίζουν. Το δεύτερο είναι ότι μέσα από μια πολύ σημαντική αύξηση του καθαρού εισοδήματος των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις έχουν καλύτερα περιθώρια στο μισθολογικό τους κόστος. Θα υπάρχει μικρότερη πίεση επάνω τους, ώστε να υπάρξουν αυξήσεις στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, όχι μέσω πληθωριστικής αύξησης μισθών».

Ο κ. Αργυρού αναφέρθηκε και στο τεκμαρτό εισόδημα, λέγοντας: «Κατ’ αρχάς, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται στη μείωση της φοροδιαφυγής που προήλθε από εκεί. Άρα εδώ έχουμε κάτι που δούλεψε και αυτό μας επέτρεψε να προχωρήσουμε σε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση.

Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το τεκμαρτό εισόδημα, ο στόχος είναι όσο ανεβαίνουν οι δηλώσεις στην εφορία από τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών, το τεκμαρτό εισόδημα σταδιακά να καταστεί ανενεργό. Εκ των πραγμάτων όμως, δεν είμαστε ακόμα εκεί.

Είναι μια συζήτηση που κάναμε πέρυσι αναλυτικά. Η φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε πέρυσι για τους ελεύθερους επαγγελματίες είχε το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν νομίζω ότι είναι παράλογο να πει κανείς ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας που φορολογείται με τεκμαρτό εισόδημα, τον μισθό του ανθρώπου που παίρνει τον κατώτατο μισθό, πληρώνει κάτι που είναι εξωφρενικό.

Έγιναν κάποιες σημειακές παρεμβάσεις φέτος για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς. Είναι σημειακές, αλλά νομίζω ότι το συνολικό φορολογικό τοπίο, όπως έχει διαμορφωθεί τώρα - επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι - δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ανέλαβε η κυβέρνηση το 2019».

Στη συνέχεια, για τον ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, είπε: «Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που σου δίνει τη δυνατότητα να μειώσεις ΦΠΑ σε μικρά νησιά. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα όμως να το κάνεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Για τα συγκεκριμένα νησιά, τα οποία είναι μικρά και έχουν επιπλέον κόστος μεταφοράς, μπορεί κανείς να παρέμβει ώστε με τη μείωση του ΦΠΑ να μειώσει το πρόβλημα συνδεσιμότητας με την ηπειρωτική Ελλάδα. Κατά συνέπεια, εδώ χρησιμοποιείται ένα εργαλείο που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από αυτή την οδηγία, ώστε η βάση ανάμεσα στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε αυτά τα νησιά να είναι όσο το δυνατόν πιο ίση».

Συνέχισε λέγοντας για το ίδιο θέμα: «Οι μειώσεις που έγιναν για τα μικρά νησιά γίνονται ώστε, αφενός κατά τη διάρκεια του χειμώνα που δεν υπάρχει τουριστική κίνηση, να υπάρξει μείωση των τιμών για τους κατοίκους τους, και αφετέρου, με τη μείωση του ΦΠΑ στο κοστολόγιο των προϊόντων - επειδή υπάρχει μεγαλύτερη επιβάρυνση στο μεταφορικό κόστος - να φέρει τις τιμές σε μια ίση βάση με την ηπειρωτική Ελλάδα».

Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σχολίασε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πει σε κανένα κράτος-μέλος ποιος είναι ο ΦΠΑ που θα εφαρμόσει εντός των συνόρων του. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που να λέει ότι πρέπει να μειώσεις το ΦΠΑ στα τρόφιμα ή σε μια υπηρεσία ή σε ένα άλλο προϊόν.

Αυτό που υπάρχει είναι μια οδηγία που σου δίνει τη δυνατότητα και όχι την υποχρέωση να το κάνεις για λόγους που δεν είναι της παρούσης. Η Ελλάδα είχε καθυστερήσει λίγο να ενσωματώσει αυτήν την κοινοτική οδηγία. Για αυτή την καθυστέρηση, όπως συμβαίνει συχνά και όχι μόνο στην Ελλάδα, όταν καθυστερείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου στέλνει μία προειδοποιητική επιστολή και σου λέει ότι πρέπει να την ενσωματώσεις στο δίκαιο.

Εστάλη μια τέτοια επιστολή και η οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο τον Ιούλιο. Άρα μιλάμε για κάτι που δεν είναι όπως παρουσιάστηκε. Δεν έχει καμία υποχρέωση καμία χώρα της ΕΕ».

Αύξηση των εισοδημάτων

Τέλος, σε ερώτηση για το αν θα αυξηθούν τα επιδόματα, είπε: «Η λογική στη χθεσινή φορολογική μεταρρύθμιση είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων και της οικονομίας μέσω της εργασίας.

Το μεγάλο αναπτυξιακό μήνυμα της μεταρρύθμισης που ανακοινώθηκε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη είναι ότι η εργασία πληρώνει, με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι, για νέους και μεγαλύτερους, η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, η προσπάθεια να βρείτε δουλειά, θα είναι οικονομικά επωφελής για εσάς.

Για να υπάρξει κατανομή πρέπει πρώτα να υπάρξει παραγωγή. Και ακριβώς αυτό κάνει η μεταρρύθμιση: ενισχύει την παραγωγή, γιατί αυξάνει τα κίνητρα για συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο είναι ότι ανταμείβει τη μεσαία τάξη και όσους έχουν μισθό λίγο υψηλότερο από τον μέσο, χωρίς όμως να θεωρούνται πλούσιοι. Ένας άνθρωπος που παίρνει 2.000 ευρώ καθαρά δεν είναι πλούσιος. Άρα δίνεις τη δυνατότητα σε ανθρώπους που μπορούν να συμμετάσχουν σε παραγωγική διαδικασία υψηλής προστιθέμενης αξίας να το κάνουν, κρατώντας περισσότερα χρήματα.

Και βεβαίως δίνεται το μήνυμα στη γενιά του brain drain να επιστρέψει. Είναι μια βαθιά αναπτυξιακή μεταρρύθμιση και μόνιμη, και γι’ αυτό πιστεύω ότι θα κάνει μια πολύ σημαντική συνεισφορά».