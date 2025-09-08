Live η «ώρα της κρίσης» για την Γαλλία

Η «ώρα της κρίσης» έφτασε για τη Γαλλία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 15:00 η κρίσιμη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης για την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Μπαϊρού, σε μία μια περίοδο έντονης πολιτικής κρίσης, με βαθιές διαφωνίες να διατρέχουν το πολιτικό σκηνικό και την κοινωνία.

Η πρόταση μομφής που κατατέθηκε στο κοινοβούλιο δεν αποτελεί απλώς μια κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά μια κρίσιμη δοκιμασία για την κυβέρνηση.

Σε αυτό το τεταμένο κλίμα, οι πολιτικοί ηγέτες καλούνται να πάρουν αποφάσεις με ιστορικό βάρος, γνωρίζοντας ότι οι συνέπειες δεν θα περιοριστούν στο σήμερα, αλλά θα καθορίσουν και το μέλλον της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, αφού ο Φρανσουά Μπαϊρού ολοκλήρωσε την ομιλία του ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, οι ηγέτες όλων των πολιτικών ομάδων θα δώσουν επίσης ομιλίες, συνολικής διάρκειας έως 2 ώρες και 30 λεπτά, μετά τις οποίες ο πρωθυπουργός μπορεί να απαντήσει.

Οι βουλευτές έχουν 30 λεπτά για να ψηφίσουν, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναμένονται περίπου στις 19:00 με 20:00 ώρα Γαλλίας.

Δείτε live τη συνεδρίαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης

Λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Γαλλία

18:38 Ο λόγος στην Λεπέν

18:37 «Ο Μακρόν είναι ο κύριος υπεύθυνος αυτής της καταστροφής», λέει ο Ερίκ Σιότι, πρόεδρος της Ένωσης Δεξιών για τη Δημοκρατία (UDR)

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι «ο κύριος υπεύθυνος αυτής της καταστροφής», επισημαίνει ο Ερίκ Σιότι, πρόεδρος της Ένωσης Δεξιών για τη Δημοκρατία (UDR).

«Αποφασίσατε να παραιτηθείτε ντύνοντας την παραίτησή σας με μια δήθεν επιδέξια επικοινωνία, που στην πραγματικότητα λειτουργεί κυρίως ως ριζοσπαστική εκκίνηση για μια ψευδο-υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. Εφευρέσατε την επικοινωνιακή παραίτηση, αλλά κανείς δεν είναι αφελής», ανέφερε ο Σιότι επιτιθέμενος στον Μπαϊρού.

Δείχνοντας τον Εμανουέλ Μακρόν ως «τον κύριο υπεύθυνο αυτής της καταστροφής», ο πρόεδρος της UDR διαβεβαίωσε ότι η προετοιμασία «της εναλλαγής που ελπίζουν οι Γάλλοι για τη Γαλλία» θα γίνει μέσω της συμμαχίας που σχηματίζεται μαζί με το Εθνικό Συναγερμό.

🔴 🗣 DIRECT - Éric Ciotti, président du groupe Union des droites à l'Assemblée, prend à son tour la parole et s'adresse à François Bayrou : "vous n'êtes pas l'homme du redressement, vous êtes, avec Emmanuel Macron, les artisans de la débâcle française." #franceinfo pic.twitter.com/5kkIoZxr8F — franceinfo (@franceinfo) September 8, 2025

18:28 Ο Στεφάν Πο του Gauche démocrate et républicaine δεν θα υποστηρίξει τον Μπαϊρού

Ο Στεφαν Πο κατέληξε: «Ούτε η Μάργκαρετ Θάτσερ χθες, ούτε εσείς σήμερα, δεν μπορείτε να υποστηρίξετε ότι υπάρχει μόνο μία πολιτική επιλογή, ειδικά με αυτό το έργο».

«Δεν θα έχετε την εμπιστοσύνη μας και θα συνεχίσουμε να δρούμε και να προτείνουμε άλλες επιλογές για τη χώρα μας», σημειωσσε.



18:15 Ο λόγος στον Στεφάν Πο του αριστερού κόμματος Gauche démocrate et républicaine

«Σαν τον στρατιώτη Ράιαν, πρέπει να σώσετε τον πρόεδρο Μακρόν. Έτσι, θα είστε ο τέταρτος μέσα σε τρία χρόνια που θα πέσει», δηλώνει ο Στεφάν Πo, πρόεδρος του αριστερού κόμματος, Gauche démocrate et républicaine.

Ο Στεφάν Πε εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός που παρουσίασε ο Φρανσουά Μπαϊρού «δεν είναι ούτε ισχυρός, ούτε δίκαιος» και ότι ο ίδιος «είναι ολομόναχος»

Κατά τον Στεφάν Πε, ο «δυσοίωνος» λόγος του πρωθυπουργού για το χρέος «αναιρείται από τους σοβαρότερους οικονομολόγους».

«Χρησιμοποιείτε το χρέος για να τρομάξετε τους Γάλλους και να προτείνετε τον χειρότερο προϋπολογισμό της Πέμπτης Δημοκρατίας», επισημαίνει, υποστηρίζοντας ότι «το χρέος μπορεί να είναι θετικό αν χρησιμεύει για επενδύσεις στην εκπαίδευση, στο νοσοκομείο, στις δημόσιες υπηρεσίες, για την επαναβιομηχανοποίηση της Γαλλίας και έτσι να ανοίξει προοπτική για το μέλλον της χώρας».

18:13 Ο Πολ Κριστόφ, πρόεδρος της ομάδας Horizon και Ανεξάρτητοι θα ψηφίσει υπέρ τπυ Μπαϊρού

Ο Πολ Κριστόφ εκτιμά ότι στο πλαίσιο του επόμενου προϋπολογισμού «το κράτος θα πρέπει να δείξει παράδειγμα μειώνοντας το κόστος του μέσω απλοποιήσεων».

Αν και «δεν θα βρούμε αυτά τα υποτιθέμενα δισεκατομμύρια κάτω από τα στρώματα του κράτους, όπως ισχυρίζονται κάποιοι λαϊκιστές, οφείλουμε να δείξουμε το παράδειγμα και να σταματήσουμε τις άχρηστες δαπάνες», τόνισε. Παράλληλα, καλεί να μην «φορολογηθούν περαιτέρω οι επιχειρήσεις μας».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο πρόεδρος της ομάδας Horizons και Ανεξάρτητοι στράφηκε κατά της αντιπολίτευσης, η οποία, «από πρόταση απόρριψης σε πρόταση μομφής, μπλοκάρει τη χώρα παίζοντας ρώσικη ρουλέτα με τις διαδοχικές κυβερνήσεις».

«Τι μας προτείνετε; Τίποτα, εκτός από νέες δαπάνες και ανειλικρινείς πόρους. Κανένα προϋπολογιστικό σχέδιο που εδώ να συγκεντρώνει πάνω από το ένα πέμπτο των ψήφων», τόνισε.

Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι η ομάδα του θα ψηφίσει «υπέρ της σταθερότητας» και θα δώσει την εμπιστοσύνη της στον Φρανσουά Μπαϊρού και την κυβέρνησή του.

18:00 Με επίθεση κατά της αντιπολίτευσης ξεκίνησε την ομιλία του ο Πολ Κριστόφ.

«Τι μας προτείνετε; Τίποτα, εκτός από νέες δαπάνες και ανειλικρινείς πόρους», είπε προς την αντιπολίτευση ο πρόεδρος της ομάδας Horizons και Ανεξάρτητοι, Πόλ Κριστόφ.

«Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της Γαλλίας είναι περισσότερο από ανησυχητική», διαβεβαίωσε ο Πολ Κριστόφ, πρόεδρος της ομάδας Horizons και Ανεξάρτητοι, σύμφωνα με τον οποίο «ο χρόνος που χάνουμε σήμερα θα τον πληρώσουμε αύριο. Ή μάλλον, τα παιδιά μας θα τον πληρώσουν».

Κατά την άποψή του, δεν πρέπει να αναζητείται «ο θαυματουργός προϋπολογισμός που θα ικανοποιούσε τα επιθυμητά όλων», γιατί «δεν υπάρχει», ούτε να «χαθούμε σε έναν πόλεμο γενεών», echoing τα λόγια του Εντουάρ Φιλίπ.

18:06 Η επικεφαλής του Πράσινου Κόμματος, Μαρίν Τοντελιέ, σχολίασε «άτονο» το φινάλε του Μπαϊρού

Ταυτόχρονα, η Μαρίν Τοντελιέ, η επικεφαλής του Πράσινου Κόμματος, επίσης δεν φαίνεται να πείστηκε ιδιαίτερα από την ομιλία του Μπαϊρού νωρίτερα σήμερα.

Σε ανάρτησή της στο X, την χαρακτήρισε «άτονη κατάληξη», σημειώνοντας ότι η ομιλία του ήταν «πιο σύντομη από το αναμενόμενο», κάνοντάς την να φαίνεται σαν «να μην προσπαθούσε καν να πείσει κανέναν».



Le discours que vient de prononcer François Bayrou était plus court qu’attendu.



Comme s’il n’essayait même pas de se donner les moyens de convaincre.



Un final sans panache. — Marine Tondelier (@marinetondelier) September 8, 2025

17:59 «Θα δώσω την εμπιστοσύνη μου στον Μπαϊρού», λέει ο στενός συνεργάτης του, Μαρκ Φεσνό

«Η ερώτηση που μας τίθεται είναι αν έχουμε, παρά τις διαφορές μας, το θάρρος να αντικρίσουμε την αλήθεια», ξεκίνησε ο Μαρκ Φεσνό, πρόεδρος της ομάδας των Δημοκρατικών και στενός σύμμαχος του πρωθυπουργού.

«Από τη δεκαετία του ’70 έχουμε πολλαπλασιάσει τις δεσμεύσεις μας χωρίς ποτέ να τακτοποιήσουμε τα οικονομικά. Κάθε φορά που ξέσπαγε μια χρηματοπιστωτική, υγειονομική ή ενεργειακή κρίση, αναβάλλαμε την επίλυση, πεπεισμένοι ότι μια καλύτερη μέρα θα έλυνε τις αντιφάσεις μας. Αλλά αυτή η μέρα ποτέ δεν ήρθε», παρατήρησε, πριν προσθέσει ότι «δεν είναι πολύ αργά για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πραγματικότητες».

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του 2025, όπου «ήταν δυνατή μια συμβιβαστική λύση» και που επέτρεψε τη μείωση του ελλείμματος από «6,2% σε 5,4%», ο επικεφαλής των βουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος και σημερινός υπουργός Γεωργίας και Τροφιίμων υπερασπίστηκε τη δράση του Φρανσουά Μπαϊρού, στον οποίο θα δώσει την εμπιστοσύνη του, καθώς προτείνει, κατά την άποψή του, «να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη γύρω από την ιδέα της δικαιοσύνης».

17:50 Ακολουθεί η ομιλία του προέδρου των Δημοκρατικών, Μάρκ Φεσνό

17: 46 Η πρόεδρος των Οικολόγων, Συριέλ Σατλέν θεωρεί «ανακούφιση» την αποχώρηση του Μπαϊρού

Μετά τον Ρεπουμπλικανό αρχηγό, τον λόγο πήρε η πρόεδρος των Οικολόγων, Συριέλ Σατλέν, η οποία δήλωσε ότι «η αποχώρηση του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία αποτελεί ανακούφιση».

Η αποχώρησή σας είναι μια ανακούφιση. Θα ήταν σχεδόν μια ικανοποίηση, αν δεν συνοδευόταν από άγχος για το τι θα ακολουθήσει», εξήγησε η Συριέλ Σατλέν από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης.

«Λογικά, μετά το πρόωρο τέλος της κυβέρνησης Ατάλ, την μομφή στον Μισέλ Μπαρνιέ και την αποτυχία της κυβέρνησής σας, επιτέλους τα πράγματα αλλάζουν», είπε, προσθέτοντας ότι ήρθε η ώρα ο Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει πρωθυπουργό από την αριστερά.

17: 30 Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα απορρίπτει κάθε σενάριο συνεργασίας με την Αριστερά

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Κ.Ο. των Ρεπουμπλικάνων έστρεψε τα βέλη του προς τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Τον κατηγόρησε ότι «περιμένει μόνο το χάος», ενώ επανέλαβε πως οι δεξιοί αιρετοί αξιωματούχοι δεν θα συμμετάσχουν σε κυβέρνηση με μέλη του κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας ή σε κυβέρνηση που εφαρμόζει το πρόγραμμα του Νέου Λαϊκού Μετώπου, ακόμα κι αν ο πρωθυπουργός προέρχεται από τους πιο μετριοπαθείς αριστερούς, τους Σοσιαλιστές.

Ωστόσο, επαίνεσε τον Μπαϊρού για το ότι είπε την αλήθεια σχετικά με τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας, αλλά τον κατηγορεί ότι «καμουφλάρει» τις αυξήσεις φόρων και καταργεί δύο αργίες σε βάρος των εργαζομένων.

Λέει ότι δίνει στους βουλευτές του την ελευθερία να ψηφίσουν όπως θέλουν – προσθέτοντας επίσης ότι ο ίδιος θα ψηφίσει υπέρ του Μπαϊρού, αν και «χωρίς ενθουσιασμό».

17:20: Τον λόγο παίρνει ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών - «Οικονομικό δηλητήριο η αστάθεια της γαλλικής πολιτικής»

Μετά τον Βαλό, ακολουθεί ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Λοράν Βοκιέζ - της γκωλικής δεξιάς που στηρίζει τον Μακρόν - μιλά για την αστάθεια που «κατατρώει» τη γαλλική πολιτική, προειδοποιώντας ότι αποτελεί «οικονομικό δηλητήριο» που πλήττει το κράτος.

Κάνει συγκεκριμένη αναφορά στις διαδηλώσεις της 10ης Σεπτεμβρίου, προειδοποιώντας ότι κατά την άποψή του «η άκρα αριστερά αποτελεί τον κύριο πολιτικό κίνδυνο» για τη Γαλλία.

Λέει ότι το κόμμα του προσέγγισε τον Μπαϊρού με τις προτάσεις του, αλλά «δεν έλαβε ποτέ απάντηση».

17:15 Είναι η ώρα της Αριστεράς να κυβερνήσει, λέει ο Βαλό

«Συνεπώς είναι η ώρα της αριστεράς να κυβερνήσει», δήλωσε ο Μπορίς Βαλό από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης.

«Έχουμε μόνο ένα αίτημα: να υπηρετήσουμε» τη Γαλλία, συνέχισε ο πρόεδρος των Σοσιαλιστών βουλευτών, πριν σκιαγραφήσει τον τρόπο με τον οποίο το κόμμα του μπορεί να αναλάβει το πρωθυπουργικό μέγαρο της Ματινιόν.

«Στο Κοινοβούλιο, χωρίς προσφυγή στο Άρθρο 49.3, θα επιδιώξουμε πλειοψηφίες κείμενο προς κείμενο», συνέχισε ο βουλευτής.

Κλείνοντας, ο Βαλό επιβεβαιώνει ότι το κόμμα του δεν θα στηρίξει τον Μπαϊρού, ο οποίος «θυσιάζει τους Γάλλους».

17:13 Πώς θα ψηφίσουν τα κόμματα της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι τέσσερις ομάδες της Αριστεράς και οι δύο ομάδες της άκρας Δεξιάς, που συνολικά διαθέτουν 330 έδρες (57%) από τις 574 που έχουν καλυφθεί μέχρι σήμερα, έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση Μπαϊρού.

Ειδικότερα:

Η Ανυπότακτη Γαλλία (71 βουλευτές) θα καταψηφίσει, σύμφωνα με τον συντονιστή της, Μανουέλ Μπομπάρ.

Το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα (17 βουλευτές) θα καταψηφίσει, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Λεόν Ντεφοντέν.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (66 βουλευτές) θα καταψηφίσει, σύμφωνα με τον πρώτο γραμματέα του, Ολιβιέ Φορ. Ωστόσο, οι σοσιαλιστές βουλευτές πρέπει να συνεδριάσουν ώστε να καταλήξουν σε κοινή στάση, χωρίς να αποκλείουν αλλαγή θέσης εφόσον η κυβέρνηση «αναθεωρήσει» τον Προϋπολογισμό.

Οι Οικολόγοι (38 βουλευτές) θα ψηφίσουν «κατά», σύμφωνα με τη γενική γραμματέα τους, Μαρί Τοντελιέ.

Ο Εθνικός Συναγερμός (123 βουλευτές) θα ψηφίσει «κατά», σύμφωνα με τη Μαρίν Λεπέν, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Η Ένωση των Δεξιών για τη Δημοκρατία (15 βουλευτές) θεωρεί «αδιανόητο» να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Ερίκ Σιοτί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν θα καταψηφίσει ή θα απόσχει.

Οι τέσσερις ομάδες του λεγόμενου «κοινού κορμού», που αριθμούν συνολικά 207 βουλευτές, δεν έχουν όλες εκφράσει επίσημα τη θέση τους, αν και αναμένεται κατά πλειοψηφία να στηρίξουν την κυβέρνηση Μπαϊρού:

Η ομάδα «Μαζί για τη Δημοκρατία» (Renaissance, 91 βουλευτές) ανακοίνωσε διά του προέδρου της Γκαμπριέλ Ατάλ στις 27 Αυγούστου ότι θα υπερψηφίσει την εμπιστοσύνη

Το MoDem (36 βουλευτές) αναμένεται λογικά να στηρίξει τον Φρανσουά Μπαϊρού, που προέρχεται από τις τάξεις του

Η ομάδα Horizons (34 βουλευτές) δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει την απόφασή της.

Η «Ρεπουμπλικανική Δεξιά» (49 βουλευτές) δεν θα ψηφίσει ομοιόμορφα: ο πρόεδρος της ομάδας, Λοράν Βοκιέ, ανακοίνωσε ότι παραχωρεί «ελευθερία ψήφου» στους βουλευτές του. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κόμματος «Οι Ρεπουμπλικάνοι» και νυν υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, κάλεσε σε στήριξη της κυβέρνησης.

Αναφορικά με τους είκοσι τρεις βουλευτές της ομάδας «Ελευθερίες, Ανεξάρτητοι, Υπερπόντιες περιοχές και Επικράτειες», έχουν «ελάχιστες πιθανότητες» να ψηφίσουν εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τον Σαρλ ντε Κουρσόν, μία από τις βασικές τους προσωπικότητες.

Τέλος, οι έντεκα ανένταχτοι βουλευτές δεν έχουν κομματική πειθαρχία. Πρώην μακρονιστές, διάφοροι δεξιοί, «αποχωρήσαντες» από τον Εθνικό Συναγερμό αναμένεται να μοιράσουν τις ψήφους τους ανάμεσα στο «υπέρ», το «κατά» και την αποχή.

16:45 Στο βήμα ο Μπόρις Βαλό

Τον λόγο στη συνέχεια, παίρνει ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, Μπόρις Βαλό.

Ο Βαλό ξεκινάει την τοποθέτησή του, αναφέροντας ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι μια που οι Σοσιαλιστές «ούτε επιθύμησαν, ούτε οργάνωσαν», καθώς εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Μπαϊρού και του Μακρόν, «ενός ηττημένου προέδρου» που θεωρεί υπεύθυνο για την τρέχουσα κατάσταση.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι η απόφαση του Μπαϊρού να καλέσει σε ψηφοφορία δεν είναι «μια πράξη θάρρους, αλλά μια φυγή από την ευθύνη» και μια προσπάθεια να αποφύγει την ευθύνη για την τρέχουσα κρίση.

16:43 Ο Μπαϊρού καλεί τους βουλευτές να εγκαταλείψουν την «κατάρα της διαίρεσης»

Τονίζει ότι επιλέγει να αναλάβει σοβαρά την συνταγματική του ευθύνη σε μια ύστατη προσπάθεια να πείσει το κοινοβούλιο, αγνοώντας τον πολιτικό θόρυβο των μέσων ενημέρωσης και απευθυνόμενος στην «προσωπική συνείδηση» των βουλευτών.

Και, επικαλούμενος τον Ντε Γκωλ, σημειώνει ότι η πολιτική λογική ωθεί τα κόμματα να αντιτίθενται και να συγκρούονται, χωρίς όμως να προκύπτει «κανένα καλό» από αυτό.



Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του, ο Φρανσουά Μπαϊρού, καλεί τους βουλευτές να εγκαταλείψουν την «κατάρα της διαίρεσης» και τους ζητά να δείξουν τη συνείδησή τους, να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και να επιλέξουν από κοινού τον δρόμο της «κοινής αλήθειας και του θάρρους».

16:35 Μπαϊρού: Η υποταγή στο χρέος είναι απώλεια ελευθερίας

Στη συνέχεια μιλά για τη σημασία μιας ισχυρής Γαλλίας, προσθέτοντας ότι «η υποταγή στο χρέος είναι σαν την υποταγή με στρατιωτική βία» και συμπληρώνει: «Και στις δύο περιπτώσεις, χάνουμε την ελευθερία μας».

Tην ίδια στιγμή, ο Γάλλος πρωθυπουργός αναγνωρίζοντας τη δραματική κατάσταση της κυβέρνησής του, υποστηρίζει ότι η παραίτησή του δεν θα άλλαζε πολλά, λέγοντας στους βουλευτές: «έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, δεν έχετε όμως τη δύναμη να σβήσετε την πραγματικότητα».

Προειδοποιεί ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα, «οι δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται ακόμη περισσότερο» και το «ήδη αφόρητο βάρος του χρέους θα γίνεται όλο και πιο βαρύ».

16:30 Μπαϊρού: Αν θέλουμε να σώσουμε το πλοίο, στο οποίο βρισκόμαστε εμείς και τα παιδιά μας, πρέπει να δράσουμε χωρίς καθυστέρηση

Παράλληλα, o Μπαϊρού δηλώνει ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει μια σειρά από επείγοντα ζητήματα που απαιτούν άμεσες απαντήσεις, επισημαίνοντας τη μείωση της παραγωγικότητας, την εκπαίδευση, τη μετανάστευση και τα ερωτήματα γύρω από το πώς θα διατηρηθεί το γαλλικό κοινωνικό μοντέλο, τη στιγμή που αυτό δοκιμάζεται από το αυξανόμενο έλλειμμα, τα δημογραφικά προβλήματα, την ανισορροπία στο συνταξιοδοτικό σύστημα, την έλλειψη στέγης καθώς και τα ολοένα και πιο σοβαρά περιβαλλοντικά και ζητήματα ασφάλειας.

Μάλιστα, σημειώνει ότι το ζήτημα του δημοσιονομικού ελλείμματος και της ανεπαρκούς δημοσιονομικής πειθαρχίας βρίσκεται στο επίκεντρο όλων αυτών των προβληματισμών.

Σημειώνει ότι η Γαλλία καταγράφει έλλειμμα στον προϋπολογισμό της εδώ και 51 χρόνια, χαρακτηρίζοντάς το «ένα αντανακλαστικό ή, ακόμα χειρότερα, έναν εθισμό» του γαλλικού κράτους να χρηματοδοτεί τις δαπάνες του με χρήματα που δεν διαθέτει.

Ο Μπαϊρού προειδοποιεί ότι το χρέος σημαίνει πως η Γαλλία εργάζεται με την ελπίδα να πλουτίσει, αλλά «κάθε χρόνο φτωχαίνει λίγο περισσότερο», υπογραμμίζοντας ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Παρομοιάζει τον εαυτό του με καπετάνιο ενός πλοίου που μπάζει νερά, λέγοντας πως «πρώτο και κύριο καθήκον μας είναι να στεγανοποιήσουμε το πλοίο» όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Αναγνωρίζει ότι κάποιοι θέλουν να καθυστερήσουν τις δύσκολες και δαπανηρές αποφάσεις, ωστόσο επιμένει: «αν θέλουμε να σώσουμε το πλοίο, το πλοίο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς και τα παιδιά μας, πρέπει να δράσουμε χωρίς καθυστέρηση».

16:23 Μπαϊρού: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να μην πάρουμε κανένα ρίσκο»

Συγκεκριμένα, ο Μπαϊρού αρχίζει με την ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση τη διαδικασία της ψηφοφορίας της πρότασης μομφής, λέγοντας ότι μερικοί από τους επικριτές του πιθανότατα θεώρησαν την απόφασή του να καλέσει σε ψηφοφορία υπερβολικά «ριψοκίνδυνη».

Ωστόσο, λέει ότι πιστεύει το αντίθετο και πως «ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να μην πάρουμε κανένα ρίσκο, να αφήσουμε τα πράγματα να συνεχιστούν όπως έχουν, να συνεχίσουμε την πολιτική όπως συνήθως».

Προσθέτει ότι οι βουλευτές θα βρεθούν μπροστά «όχι σε ένα πολιτικό ερώτημα, αλλά σε ένα ιστορικό ερώτημα» που θα διαμορφώσει το μέλλον της Γαλλίας.

Πηγή φωτογραφιών: ΑP Photo