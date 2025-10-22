Α. Λοβέρδος κατά ΠΑΣΟΚ: Αυτό με τον Άγνωστο Στρατιώτη δεν καταπίνεται με τίποτα

«Για πολλά θέματα που έπαιρναν θέση, για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, για την επιστολική ψήφο, για πολλά, για την αλλαγή των ποινικών κωδίκων δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω αυτά τα οποία λέγανε και γι’ αυτό ήμουν και απέναντι. Αλλά αυτό δεν θα το κατάπινα ποτέ. Αυτό με τον Άγνωστο Στρατιώτη δεν θα το κατάπινα ποτέ. Αυτό δεν καταπίνεται με τίποτα. Δηλαδή, να έχεις αδυναμία να πεις ότι αυτό το σέβομαι και ότι όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα ασκούνται ελευθέρως ένα μέτρο πιο εδώ».

Αυτό τόνισε ο Συνταγματολόγος, πρώην Υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 για την ένσταση αντισυνταγματικότητας την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ κατά της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Εγώ δεν έχω αλλάξει. Ό, τι πίστευα πιστεύω και ό,τι έλεγα λέω. Εκείνοι από τους οποίους έφυγα, άλλαξαν» επισήμανε.

«Αναφέρομαι στην πολιτική θέση που πήραν, με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, στη Βουλή. Το κόμμα αυτό εκφράστηκε έτσι. Αυτό δεν καταπίνεται από μένα. Αυτό δεν θα το κατάπινα ποτέ. Δηλαδή, όλα τα άλλα να τα έβλεπα και με μια τάση υποχώρησης και μια τάση αναδίπλωσης για λόγους τακτικής, αυτό δεν θα μπορούσα να το καταπιώ ποτέ. Είναι έξω από τα όρια αυτό» συμπλήρωσε.

Όσο αφορά στο ζήτημα της αντισυνταγματικότητας που έθεσε η αντιπολίτευση, ο κ. Λοβέρδος σημείωσε καταρχήν ότι «η αντιπολίτευση ταυτίστηκε, με ό,τι αυτό σημαίνει για την προβολή μίας ένστασης που σχετίζεται με το άρθρο 11 του Συντάγματος για το δικαίωμα των συναθροίσεων, η οποία είναι τελείως αστήρικτη».

«Είναι θέμα του Συνταγματικού «νηπιαγωγείου» μπορεί να πει κανείς, ότι υπάρχουν δικαιώματα τα οποία εμφανίζονται ανά περιόδους, ανάλογα με το τι είναι κοινωνικώς επίμαχο, να βρίσκονται ταυτόχρονα πάνω στο τραπέζι και να απαιτούν σεβασμό οι φορείς τους ταυτοχρόνως και για τα δύο, τα οποία εμπεριέχουν μια φαινομενική αντίφαση, που όμως η πράξη τα λύνει.

Τα λύνει με την εναρμόνιση των δικαιωμάτων. Είναι αδύνατον να πιστέψει κανείς ότι, δεν μπορεί στην Ελλάδα να θεωρηθεί εναρμονιζόμενο το δικαίωμα των συναθροίσεων με το δικαίωμα του σεβασμού στους νεκρούς στην ιστορία ενός τόπου. Και τα δύο έχουν οπωσδήποτε συνταγματική βάση. Και τα δύο θα εφαρμοστούν και θα προστατευθούν ως δικαιώματα, εναρμονιζόμενα όμως, συνυπάρχοντας» εξήγησε ο κ. Λοβέρδος.

«Δεν απαγορεύτηκε καμία συνάθροιση. Υπάρχουν τόποι που δεν μπορείς να κάνεις συναθροίσεις. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις συνάθροιση σε μία εκκλησία; Μπορείς; Δεν μπορείς. Υπάρχουν τόποι λοιπόν που αξιώνουν έναν σεβασμό και αξίζουν σεβασμό. Τους σέβεσαι. Όταν η πρακτική της καθημερινής ζωής με τις επιπολαιότητες ή τα λάθη της δείχνει να μην τους σέβεται, τους κατοχυρώνεις. Τα βλέπω πάρα πολύ απλά, από πλευράς Νομικής τα πράγματα» επισήμανε.

«Ακατανόητο το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ»

Ως προς την ένσταση του ΠΑΣΟΚ, ότι ο χώρος της πλατείας της Συντάγματος είναι διαφορετικός και δεν πρέπει να συγχέεται με το χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ο κ. Λοβέρδος σχολίασε «ακατανόητο επιχείρημα, γιατί η πλατεία Συντάγματος είναι η πλατεία Συντάγματος και το Μνημείο είναι το Μνημείο. Και τα δύο έχουν περιβάλλοντες χώρους. Είναι διακριτά. Κάθε μέρα εκεί είμαστε. Η πλατεία Συντάγματος είναι η πλατεία Συντάγματος. Μεσολαβεί η λεωφόρος Αμαλίας. Μα τι λέμε τώρα; Τι λέμε τώρα; Ντρέπομαι για αυτά που λέμε.

Η πλατεία Συντάγματος έχει τον χώρο της, πολύ μεγάλος χώρος που ήταν πάντα χώρος συγκεντρώσεων και πολιτικών ομιλιών και ό,τι άλλο θέλετε. Κοινωνικός χώρος δηλαδή. Και το Μνημείο είναι το Μνημείο που έχει συγκεκριμένο περιβάλλοντα χώρο και πρέπει να το σεβαστούμε. Έλεος, βρε παιδί μου. Ούτε αυτό; Λέμε ότι υπάρχει ανάγκη να συμφωνούμε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, να αντιμετωπίσουμε την τουρκική τακτική σε ό, τι αφορά τους ελιγμούς της και τα θέματα τα οποία θέτει και πρέπει να είμαστε ενωμένοι και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό; Συζητάμε χωροταξικά και συναρτούμε το άρθρο 11 του Συντάγματος με τη χωροταξία του χώρου;».

Η αξιωματική αντιπολίτευση και η άλλη αντιπολίτευση κατηγορούν την κυβέρνηση ταυτιζόμενες ως αντιπολιτεύσεις, επισήμανε ο κ. Λοβέρδος σημειώνοντας ότι «είναι εντυπωσιακό ότι δεν υπάρχει διακριτό όριο». «Αυτό επιβεβαιώνει και μία θεώρηση επί των πραγμάτων που είχα εκφράσει όλο αυτό τον καιρό και τώρα, με μεγάλη ένταση, ότι το ΠΑΣΟΚ μετακινήθηκε. Εγκατέλειψε το χώρο του κέντρου παντελώς στην Νέα Δημοκρατία και κινείται πια, ας πούμε, στο χώρο της λεγόμενης Αριστεράς. Λοιπόν, ναι, η ταύτιση αυτή είναι πάρα πολύ ενδεικτική για αυτό το θέμα που επιτρέπει τις διακρίσεις, γιατί είναι ολοφάνερες οι ανάγκες διακρίσεων» τόνισε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει θέμα χρονισμού της τροπολογίας με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε το εξής:

«Δίνω τόση μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι έπρεπε αυτό να ξεκαθαριστεί. Εμένα με ενοχλούσαν όλα αυτά που γίνονταν εκεί. Δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένες αναφορές γιατί θα αρχίσουν οι σκόπιμες παρεξηγήσεις. Εμένα με ενοχλούσαν αυτά. έχεις τον χώρο απέναντι και να γράψεις ό, τι θες και να μπεις και να ακουστείς, με σεβασμό. Αυτό θα το σεβαστείς και εσύ όμως, ο οποιοσδήποτε εσύ».

Κληθείς να μιλήσει πιο συγκεκριμένα ως προς τι τον ενοχλούσε, είπε χαρακτηριστικά «δεν θα δώσω εγώ την αφορμή για παρεξηγήσεις από ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τις τραγωδίες των ανθρώπων, που συμβαίνουν κατά εποχές, στην Ελλάδα. Όχι, όχι και δεν καταδέχομαι σε καμία περίπτωση να συνδέσω το δικό μου πολιτικό μέλλον με τη στραβή εξέλιξη μιας ανθρώπινης διεκδίκησης ειδικά ενός χαροκαμένου ανθρώπου. Όχι. Θα σεβαστώ και το ένα, θα σεβαστώ και το άλλο.

Πρέπει να ντρέπονται αυτοί οι οποίοι επένδυσαν για κάποιες μέρες το δικό τους πολιτικό μέλλον με την τύχη ενός χαροκαμένου ανθρώπου που αν κάτι πήγαινε στραβά με την εξέλιξή του, τότε αυτοί θα είχαν να επωφεληθούν. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν τα θέλω αυτά».

«Εκείνο που πρέπει να σεβαστούμε είναι να σεβαστούμε το κενοτάφιο. Να σεβαστούμε την εστία σεβασμού στους νεκρούς μας επί εκατό χρόνια.

Αυτό είναι μία ανάγκη μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη και νομίζω ότι πάρα πολύ εύστοχα η κυβέρνηση κατέθεσε αυτή την τροπολογία» είπε καταλήγοντας ο κ. Λοβέρδος.