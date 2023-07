Κυρ. Μητσοτάκης για Τουρκία: Κάνουμε μια συγκρατημένη νέα αρχή - Σε τρεις άξονες η συνεργασία

Στο καλό κλίμα που έγινε η σημερινή του συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να χτίσουμε στις θετικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών, καθώς άλλαξαν πολλά πράγματα στις σχέσεις των δυο χωρών μετά τους σεισμούς στην Τουρκία και την έμπρακτη συμπαράσταση της χώρας μας.

«Η σημερινή συνάντηση επαλήθευσε τη διάθεση για μια νέα επανεκκίνηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και για έναν πιο σαφή οδικό χάρτη για το πώς θα κινηθούμε τους επόμενους μήνες» είπε, ενώ σημείωσε και την πρόθεση των δυο ηγετών να ξανασυναντηθούν προς το τέλος του έτους, στη Θεσσαλονίκη, σε ανώτατο επίπεδο με θετική ατζέντα στο μενού.

«Δεν λύθηκαν, βεβαίως, όλα τα προβλήματα, αλλά υπάρχει διάθεση να επαναπροσεγγίσουμε το πλαίσιο των σχέσεών μας από μια θετική σκοπιά», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Για τις διερευνητικές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως το πλαίσιο που οραματίζεται για μια καλή συνεργασία έχει τρεις άξονες.

Ο πρώτος, ο πολιτικός διάλογος υπό την καθοδήγηση των υπουργών Εξωτερικών, σημειώνοντας πως η βασική διαφορά μας ήταν και παραμένει το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών. Ο δεύτερος είναι τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που μπορούν να αποδώσουν καρπούς και ο τρίτος άξονας η λεγόμενη θετική ατζέντα, σε μια δουλειά που έχει γίνει από τον πρώην ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη και αφορά σε οικονομικά θέματα, ενεργειακά θέματα, τομείς οι οποίοι μπορούν να υπάρξουν απτά αποτελέσματα.

«Αυτά μπορούν να οικοδομηθούν στη Θεσσαλονίκη πριν το τέλος του έτους» είπε ο πρωθυπουργός. «Κάνουμε μια συγκρατημένη νέα αρχή με την Τουρκία και αυτό προσαρμόζει αυτά που μπαίνουν στη συζήτηση» είπε ακόμα.

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί ότι η στάση του Ταγίπ Ερντογάν είναι ειλικρινής και θα έχει διάρκεια ή είναι προσχηματική για να εξασφαλίσει κάτι για τα F-16 και για την οικονομία της χώρας του κι επίσης αν τέθηκε από τον Τούρκο πρόεδρο θέμα εξοπλισμών της Ελλάδας ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι η συνάντησή μου με τον Τούρκο πρόεδρο έγινε σε καλό κλίμα.

Θέλω να θυμίσω επίσης, είπε ο πρωθυπουργός, ότι το ζήτημα των ευρωτουρκικών σχέσεων θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε, στο παρελθόν έχει πάρει αποφάσεις σχετικά με το πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας. Θυμάστε γιατί τα είχατε καλύψει εμπεριστατωμένα ότι είχε ανοίξει δύο δρόμους για την Τουρκία. Τον καλό και τον λιγότερο καλό. Πρόθεσή μας είναι να πορευθούμε στον θετικό δρόμο και σίγουρα η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μόνο να βοηθήσει μπορεί τη συνολική προσέγγιση της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη στιγμή που δεν έχω λόγο να αμφισβητώ ότι αυτή η πρόθεση της Τουρκίας φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι ειλικρινής» απάντησε σε άλλη ερώτηση ο κ. Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς για το εν εξελίξει εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας μας από τις ΗΠΑ, αλλά και τη διαφαινόμενη προμήθεια των μαχητικών F - 16 από την Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο άριστο επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, «είναι σημαντικότερες από ποτέ», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας πως στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν και να επαναβεβαιώσει τις πολύ στενές διμερείς σχέσεις.

Τόνισε, δε πως κατά τη σημερινή του παρέμβαση στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ είχε την ευκαιρία να υπογραμμίσει εκ νέου τη στρατηγική σημασία του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και προεξόφλησε πως σύντομα θα υπάρχουν θετικές ειδήσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της ούτως ή άλλως στενής Νατοικής συνεργασίας.

Απαντώντας για το διαφαινόμενη συμφωνία ΗΠΑ - Τουρκίας για τον εκσυγχρονισμό και την προμήθεια αμερικανικών μαχητικών F - 16, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτό αφορά την Ελλάδα μόνο έμμεσα, τόνισε ότι μένει να φανεί πως αυτό θα αποτυπωθεί ως αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης προς το Κογκρέσο και υπογράμμισε ότι «έχει γινεί κατανοητό πάντως ότι οι εξοπλισμοί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε βάρος άλλου κράτους - μέλους», ενώ επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφορικά με τις συναντήσεις, που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμάνουελ Μακρόν, τον Γερμανό Καγκελάριο, Όλαφ Σολτς ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι: «με τον κ. Μακρόν επαναβεβαιώσαμε το εξαιρετικό πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες σε πολλά επίπεδα και στον αμυντικό τομέα» και γνωστοποίησε πως σύντομα θα βρεθεί στη Γαλλία για να διαπιστώσει την πρόοδο στη ναυπήγηση των φρεγατών Belharra η καθέλκυση της πρώτης εκ των τριών θα γίνει, όπως είπε, το Φθινόπωρο.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε το θετικό κλίμα Αθήνας - Βερολίνου και στο τετ α τετ που είχε με τον Γερμανό Καγκελάριο, Όλαφ Σολτς.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων - και στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, λέγοντας πως του επανέλαβε ότι πρέπει να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα του Φρέντι Μπελέρη, καθώς αφορά το κράτος δικαίου και ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά σε ένα κράτος που θέλει να προσεγγίσει την ΕΕ. «Σέβομαι την ανεξαρτησία της αλβανικής δικαιοσύνης, αλλά το ζήτημα αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι θέμα Κράτους Δικαίου όταν εκλεγμένος δήμαρχος φυλακίζεται χωρίς βάσιμες κατηγορίες και κρατείται χωρίς να μπορεί να ορκιστεί, αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν σε μια χώρα που θέλει να προσεγγίσει την ΕΕ» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και διεμήνυσε: «το μήνυμα μου είναι σαφές, σέβομαι την αλβανική δικαιοσύνη αλλά το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει σύντομα να λυθεί».

Με μία ταυτόσημη και ταυτόχρονη ανακοίνωση από την Αθήνα και την Άγκυρα, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί μέχρι τώρα στην Ιστορία των ελληνοτουρκικών, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν τη βελτίωση του κλίματος, με παράλληλη έναρξη των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και τη συμφωνία για νέα συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η συμφωνία ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Τουρκίας προβλέπει την ενεργοποίηση πολλαπλών διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν διήρκεσε μία ώρα. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός προγραμματισμός έκανε λόγο για συνάντηση μισής ώρας.

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν συμφώνησαν ότι είναι προς όφελος των δύο χωρών το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις διμερείς σχέσεις τους τελευταίους μήνες να έχει συνέχεια και συνέπεια.

Προς τούτο συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να οικοδομήσουν πάνω στο θετικό μομέντουμ και να ενεργοποιήσουν κατά το επόμενο διάστημα πολλαπλούς διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Συμφώνησαν η επόμενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη.

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν ανέθεσαν στους υπουργούς Εξωτερικών να καθοδηγούν τη διαδικασία και να ενημερώνουν τους ηγέτες για την πρόοδο που σημειώνεται.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι προσβλέπει σε πιο συχνές επαφές σε όλα τα επίπεδα, ώστε να οικοδομηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας.

