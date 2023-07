Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη - Ταγίπ Ερντογάν (pics&vid)

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Έχουμε νέα ομάδα στο υπουργικό συμβούλιο αλλά οι υπουργοί μας έχουν ήδη συναντηθεί και υπάρχει επαφή» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον τούρκο πρόεδρο, ενώ τον συνεχάρη και δια ζώσης για την επανεκλογή του.

Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν είναι σε εξέλιξη εδώ και μία ώρα. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός προγραμματισμός έκανε λόγο για συνάντηση μισής ώρας. Συνεπώς το τετ α τετ του πρωθυπουργού με τον Όλαφ Σολτς θα καθυστερήσει.

Ερντογάν: Έχουμε μια νέα κυβέρνηση, πρωθυπουργέ, άρα έχουμε εδώ μια νέα ομάδα.

Μητσοτάκης: Όπως και εμείς. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι υπουργοί μας έχουν ήδη συναντηθεί και ξεκίνησαν μια καλή επαφή.

Παρών στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και ο νέος επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος συνεχάρη για την επανεκλογή του τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος ανταπέδωσε με τα δικά του συγχαρητήρια προς τον στενό συνεργάτη του Τούρκου προέδρου

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis on sidelines of NATO summit in Vilnius, capital of Lithuania https://t.co/AO02tpcFvj pic.twitter.com/PrpXf0U6Jx