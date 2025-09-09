Κυρ. Μητσοτάκης σε Κ. Τασούλα: Μειώνουμε τους φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς

«Μειώνουμε τους φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς», είπε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ έχουν στοχευμένο χαρακτήρα, καθώς «μειώνουν φόρους και αυξάνουν καθαρούς μισθούς, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους εργαζόμενους».

«Μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε καθαρούς μισθούς, αλλά το κάνουμε με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι συνέβαινε στο παρελθόν, δίνοντας πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι «όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η φορολογική ελάφρυνση, άρα τόσο μεγαλύτερος και ο καθαρός μισθός του νοικοκυριού».

Συγκεκριμένα, επανέλαβε ότι οι νέοι έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνουν φόρο. Επίσης οι νέοι 25 -30 ετών θα δουν τον συντελεστή να πέφτει από 22% σε 9%.

Πιο αναλυτικά, ο πρωθυπουργός είπε:

«Είχα την ευκαιρία τόσο στην ομιλία όσο και στη συνέντευξη να περιγράψω ένα πλαίσιο πολύ τολμηρών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη στήριξη της ελληνικής κοινωνία απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να διοχετεύσουμε τον δημοσιονομικό πόρο που δημιουργήθηκε από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και της πάταξης της φοροδιαφυγής με έναν στοχευμένο τρόπο και να προχωρήσουμε σε μια τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση που έχει έναν σκοπό: Μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε καθαρούς μισθούς. Όμως, το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο από οτι στο παρελθόν, δίνοντας κίνητρα στις οικογένειες με παιδιά καθώς όσα περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια τόσο μεγαλύτερη είναι η φορολογική ελάφρυνση και άρα και μεγαλύτερος ο μισθός του νοικοκυριού.

Στοχευμένες παρεμβάσεις για τους νέους καθώς δεν θα φορολογούνται τα εισοδήματα ως τα 20.000 ευρώ ενώ προσπαθούμε με τα μέτρα μας να στηρίξουμε την περιφέρεια.

Επίσης, μειώσαμε τους συντελεστές στα νησιά μας ως ελάχιστη ανταπόκριση στους ακρίτες μας.

Εν κατακλείδι, είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες και νομίζω πως αυτό είναι συνέπεια της συνετής μας οικονομικής πολιτικής. Προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο αυτό το αναπτυξιακό πλεόνασμα να το επιστρέφουμε στους πολίτες, πάντα σε συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Οι συμπολίτες μας θα δουν τις αυξήσεις αυτές στους μισθούς από τον Ιανουάριο του 2026. Επίσης, από τον Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν από τον Νοέμβριο μια μόνιμη στήριξη 250 ευρώ η οποία ξεκινά φέτος ενώ και στους ενοικιαστές θα επιστραφεί ένα πλήρες νοίκι».