Πώς η κρίση στη Γαλλία επηρεάζει την ΕΚΤ - Οι επόμενες κινήσεις της Λαγκάρντ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα παρεμβατικά επιτόκια σταθερά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση την Πέμπτη και το ερώτημα στις αγορές είναι αν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο νομισματικής χαλάρωσης.

Ο “γερακίσιος” τόνος της προέδρου Christine Lagarde τον Ιούλιο περιόρισε τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις. Εξάλλου, η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ και η πορεία της οικονομίας της ευρωζώνης δεν πιέζουν την ΕΚΤ να δράσει διαφορετικά.

Την Πέμπτη η ΕΚΤ θα κρατήσει το παρεμβατικό της επιτόκιο σταθερό στο 2%. Ο πληθωρισμός είναι ελαφρώς υψηλότερος από ότι προέβλεπε και ο ρυθμός ανάπτυξης στο πρώτο τρίμηνο διπλάσιος των εκτιμήσεων της. Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ στο μέτωπο των δασμών απομάκρυνε την αβεβαιότητα.

Το επιτελείο της ΕΚΤ δεν έχει λόγο να μειώσει το κόστος δανεισμού τώρα αλλά ούτε να σηματοδοτήσει το τι θα ακολουθήσει.

Όπως σχολιάζουν οι οικονομολόγοι της HSBC, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ θέλουν να είναι εσκεμμένα μη ενημερωτικοί για τις μελλοντικές κινήσεις στα επιτόκια.

Έχει ολοκληρώσει τον κύκλο νομισματικής χαλάρωσης η ΕΚΤ; Όχι αναγκαστικά.

Μερικοί κεντρικοί τραπεζίτες δεν έχουν αποκλείσει μια νέα κίνηση και το επιτελείο της είναι διχασμένο για το αν ο πληθωρισμός θα κινηθεί χαμηλότερα ή υψηλότερα από τις προσδοκίες.

Σε σφυγμομέτρηση οικονομολόγων από το Reuters, η άποψη είναι ότι η ΕΚΤ ολοκλήρωσε τον κύκλο χαλάρωσης. Στη χρηματαγορά πάντως οι traders βλέπουν 70% πιθανότητα μιας πρόσθετης μείωσης, αλλά όχι νωρίτερα από το επόμενο καλοκαίρι.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης προσοχή θα είναι στραμμένη και στις επικαιροποιημένες προβολές της ΕΚΤ. Οι οικονομολόγοι περιμένουν μικρές αναβαθμίσεις της φετινής ανάπτυξης αλλά υπάρχει διχογνωμία για την επόμενη χρονιά.

Πώς επηρεάζει την ΕΚΤ η πολιτική κρίση στη Γαλλία, μια νέα πηγή αβεβαιότητας;

H πτώση της κυβέρνησης αφήνει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης να ταλαντεύεται βαθύτερα μέσα σε ένα τέλμα ασθενέστερης ανάπτυξης, υψηλότερου κόστους δανεισμού και μεγάλου φορτίου χρέους.

Η χαμηλή ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα προβληματική για τη Γαλλία γιατί δεν της επιτρέπει να βασιστεί στο ότι θα αναπτυχθεί αρκετά ώστε να απαλλαγεί από το βάρος του χρέους της που είχε φτάσει τα 3,3 τρις ευρώ τον Ιούνιο ή 114% του ΑΕΠ.

Το χρέος της Γαλλίας είναι χαμηλότερο από αυτό της Ελλάδας (153% του ΑΕΠ) και της Ιταλίας (138%). Αντίθετα, όμως, με τη Γαλλία οι δύο χώρες πετυχαίνουν σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας είναι το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη και το χρέος της αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ το δευτερόλεπτο. Το κόστος εξυπηρέτησης του θα φτάσει τα 75 δις ευρώ το 2026, σύμφωνα με την γαλλική κυβέρνηση.

Ο κεντρώος πρωθυπουργός Bayrou που έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης τη Δευτέρα είχε προτείνει περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων ύψους 44 δις ευρώ για να μειώσει το έλλειμμα στο 4,6% του ΑΕΠ το 2026 από το προβλεπόμενο 5,4% του ΑΕΠ φέτος.

Σε περίπτωση που ενταθεί το στρες στις αγορές, η ΕΚΤ μπορεί να εξετάσει αν θα κάνει χρήση του εργαλείου ΤΡΙ (Transmission Protection Instrument). Αν δηλαδή προβεί σε αγορές ομολόγων. Το ΤΡΙ έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στήριξη σε χώρες των οποίων τα ομόλογα δέχονται πιέσεις χωρίς να ευθύνονται οι ίδιες, κάτι που βέβαια θα είναι δύσκολο να ισχυριστεί η Γαλλία.

Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών μπορεί να διευρύνει το spread απόδοσης ανάμεσα στα γαλλικά και τα γερμανικά 10ετη ομόλογα αναφοράς προς τις 90 μονάδες βάσης από τις 76 μβ σήμερα, εκτιμούν οι αναλυτές.

Πάντως, παρόμοια επίπεδα πέρυσι δεν οδήγησαν την ΕΚΤ στο να κάνει χρήση του εργαλείου ΤΡΙ και δεν υπήρξε σημαντική μετάδοση πιέσεων σε άλλες χώρες, εξέλιξη που θα μπορούσε να την ωθήσει να δράσει.