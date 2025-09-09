Ο Μητσοτάκης πήρε τ’ όπλο του

Αν καλά πρόσεξα τις κριτικές ανακοινώσεις των κομμάτων, δεν ζήτησαν την κατάργηση κανενός μέτρου από όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και εξήγησαν οι οικονομικοί υπουργοί τις ημέρες αυτές.

Λογικό! Δεν υπάρχει τίποτε αρνητικό στις ανακοινώσεις. Όλα, κυριολεκτικώς όλα, είναι παροχές, εκπτώσεις, διευκολύνσεις, διευθετήσεις, επανυπολογισμοί φόρων. Όλα καταλήγουν σε λιγότερους φόρους. Πώς να ζητήσεις την ακύρωση ενός θετικού μέτρου;

Από την άλλη, θα περάσουν μέρες μέχρις ότου κατανοήσουν οι πολίτες τι σημαίνει για το πορτοφόλι τους κάθε ένα από τα μέτρα. Μέχρι τότε θα μείνουν με τη θετική εντύπωση ότι πρόκειται για μειώσεις φόρων επί του εισοδήματος, άρα «κάτι καλό». Αυτό πολύ δύσκολα θα το ανατρέψει η αντιπολίτευση με όσα λέει. Άρα, το ένα που ήθελε να κερδίσει ο Μητσοτάκης, το έχει ήδη κερδίσει.

Το άλλο όμως, δηλαδή «τι κερδίζει κάθε πολίτης;» συγκεκριμένα και χειροπιαστά, είτε θα πρέπει να μιλήσουν με τον λογιστή τους, είτε να περιμένουν τον Ιανουάριο, όταν θα λάβουν τα πρώτα εκκαθαριστικά μισθών, συντάξεων, κ.λ.π. Θα διαπιστώσουν, τότε, πως κάτι καλύτερο μένει στο πορτοφόλι και θα επιβεβαιώσουν τις σημερινές εντυπώσεις τους.

Γιατί βεβαίως μια μείωση φόρου στο εισόδημα ισοδυναμεί με αύξηση, ίδια και όμοια με αυτήν που λαμβάνει ένας μισθωτός όταν την έχει συμφωνήσει με την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Ίδια με αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή συλλογικής σύμβασης σε κάποιον κλάδο (γιατί οι συλλογικές συμβάσεις προφανώς και ΔΕΝ απαγορεύονται). Ίδια με την μεγαλύτερη σύνταξη που θα μπει στον τραπεζικό λογαριασμό κ.ο.κ.

Από τους πρώτους που κάνουν τους σχετικούς λογαριασμούς είναι οι ιδιοκτήτες κατοικιών και άλλων ακινήτων. Προφανώς, όχι οι ενοικιαστές, οι οποίοι είναι πάντοτε σε υποδεέστερη θέση «διαπραγμάτευσης», ειδικά όταν βρισκόμαστε σε περιόδους σπανιότητας προσφερομένων προς ενοικίαση κατοικιών. Επ’ αυτού άλλωστε ο πρωθυπουργός είχε μια αιχμή να διατυπώσει, μαζί με την υπόσχεση να ελαφρύνει τη φορολογία, εφόσον δηλωθούν με μεγαλύτερη ειλικρίνεια τα πληρωνόμενα ενοίκια, έναντι των δηλουμένων στην εφορία ενοικίων.

Είναι αλήθεια ότι ελάχιστα ενοίκια υπάρχουν πραγματικά στην τιμή των 255 ευρώ ακόμη και αν πρόκειται για ενοικιαστές πολλών δεκαετιών. Όμως, οι ιδιοκτήτες, επιβεβαιώνοντας το «σκληρό πρόσωπο της ιδιοκτησίας στον καπιταλισμό» ελαχίστως ενδιαφέρονται να μοιραστούν με τους νοικάρηδές τους τη φορολογική εύνοια. Το ίδιο προέκυψε και όταν, πριν αρκετό καιρό, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μείωσε τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος βαραίνει τον ιδιοκτήτη.

Με άλλα λόγια, με φορολογικές παρεμβάσεις δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μπορείς όμως να βελτιώσεις το μετά τη φορολογία εισόδημα και αυτό φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει να το κάνει στους αμέσως επόμενους μήνες, προσθέτοντας συνεχώς νέα μέτρα στην ίδια αυτή κατεύθυνση. Μακάρι! Σε τελευταία ανάλυση, η κυβέρνηση κρατά γερά το όπλο των φόρων και προφανώς δεν πρόκειται να το μοιραστεί με κανέναν.