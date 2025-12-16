Κυρ. Πιερρακάκης για Προϋπολογισμό 2026: Ο πρόλογος μιας νέας εποχής ευθύνης και ωριμότητας για την Ελλάδα

Για την πρόοδο που έχει καταγράψει η οικονομία της Ελλάδας υπό τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και υπό της πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε λόγο -μεταξύ άλλων- ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας την Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2026.

Με τον «αέρα» από την πρόσφατη εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης θέλησε να τονίσει πως «ο Προϋπολογισμός του 2026 δεν είναι ο επίλογος μιας διαδρομής που ξεκίνησε το 2019. Είναι ο πρόλογος μιας νέας εποχής ευθύνης και ωριμότητας για τη χώρα. Μιας φάσης στην οποία μπορούμε, με σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, να πετύχουμε περισσότερα για την κοινωνία και την οικονομία».

Ο ΥΠΕΘΟ αναφέρθηκε στις πολιτικές της κυβέρνησης της ΝΔ από το 2019 έως και σήμερα, κάνοντας λόγο για την αύξηση του κατώτατου μισθού, την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη μείωση της φορολογίας κ.α.

Ο ίδιος έκανε λόγο για τη «μεγαλύτερη μείωση των φορολογικών συντελεστών από τη Μεταπολίτευση, που θα φανεί από την αρχή του 2026».

Απαντώντας στις κριτικές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, ο κ. Πιερρακάκης κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις κοστολογήσεις των προγραμμάτων που έχουν για τα δημοσιονομικά τους.

Στα βασικά σημεία της ομιλίας του, ο ΥΠΕΘΟ υποστήριξε πως «σήμερα το Grexit μοιάζει να ανήκει σε μια πολύ μακρινή εποχή. Όχι γιατί ξεχάσαμε. Αλλά γιατί αλλάξαμε. Από χώρα υπό επιτήρηση, γίναμε χώρα αναφοράς για τη δημοσιονομική σοβαρότητα, τη μεταρρυθμιστική συνέπεια και την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας. Εκεί όπου κάποτε συζητούσαμε για ρήτρες εξαίρεσης και σενάρια αποχώρησης, σήμερα μιλάμε για επενδύσεις, για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και για κοινές πρωτοβουλίες.

Η συλλογική μας πρόοδος στηρίζεται στη δημοσιονομική μας διαχείριση και στον προϋπολογισμό που σήμερα ψηφίζουμε: στο πώς χρηματοδοτούμε τις προτεραιότητές μας και στο πώς μετατρέπουμε τους κανόνες σε ανάπτυξη. Εκεί κρίνεται η σοβαρότητα κάθε χώρας και κάθε κυβέρνησης».

Συνεχίζοντας, ο κ. Πιερρακάκης είπε πως «η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, σε μια περίοδο που η Ευρωζώνη κινείται αισθητά χαμηλότερα. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026, συμβάλλοντας στη σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους ζωής.

Οι επενδύσεις καταγράφουν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, με ισχυρή δυναμική και προοπτική να φτάσουν το 17,7% του ΑΕΠ το 2026, καλύπτοντας ένα χρόνιο κενό σε σχέση με την Ευρώπη και επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα γίνεται ξανά χώρα παραγωγής , όχι μόνο κατανάλωσης. Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στην αγορά εργασίας, όπου η ανεργία υποχωρεί στο 8,6% το 2026, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Η κατανάλωση το 2024 έφτασε τα επίπεδα του 2010, όμως οι εξαγωγές είναι πλέον αυξημένες κατά 50% σε σχέση με τότε και αυτή η τάση συνεχίζεται. Την περίοδο 2026–2029, οι εξαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,5%, ενώ ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών θα επιβραδυνθεί σημαντικά. Πρόκειται για μια εξέλιξη που βελτιώνει το ισοζύγιο πληρωμών και αποτυπώνει τον σταδιακά πιο εξωστρεφή προσανατολισμό της ελληνικής παραγωγικής βάσης.

Συνέπεια αυτής της πορείας είναι ότι η ελληνική οικονομία παράγει πλέον σημαντικά πλεονάσματα. Ένα ουσιαστικό μέρος αυτών των πλεονασμάτων, τα οποία προκύπτουν τόσο από την αναπτυξιακή δυναμική όσο και από την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, κατευθύνεται στην άμεση στήριξη της κοινωνίας».