Α. Λατινοπούλου: Δεν θα έκανα άμλωση αλλά δεν θα αλλάζα τον νόμο

Την άποψη ότι δεν πρέπει να αλλάξει ο νόμος για τις αμβλώσεις εξέφρασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολιάζοντας τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού, ωστόσο τόνισε ότι η ίδια δεν θα έκανε έκτρωση.

Σχολιάζοντας τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις που προκάλεσε αντιδράσεις είπε: «Λόγω των προσωπικών και θρησκευτικών μου πιστεύω, εκτός από την ακραία περίπτωση του βιασμού, δεν θα έκανα άμβλωση. Αναγνωρίζω όμως ότι ο νόμος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν πρέπει να αλλάξει προστατεύει τόσο τα δικαιώματα της γυναίκας όσο και του εμβρύου».

Επανέλαβε ότι ο νόμος που ισχύει δεν πρέπει να αλλάξει και εξήγησε ότι «οι νέες γυναίκες και τα νέα κορίτσια δεν λαμβάνουν τη σωστή ενημέρωση και χρησιμοποιούν την άμβλωση ως μέθοδο αντισύλληψης. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως κράτος». Μάλιστα χαρακτήρισε τον νόμο «άριστο» γιατί μπορεί να προστατεύσει γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση.

«Η Καρυστιανού δεν θα πάρει τους ψηφοφόρους μας»

Η κ. Λατινοπούλου δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με τις μετρήσεις που δείχνουν ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα πάρει ψηφοφόρους από την δεξαμενή της Φωνής Λογικής. «Εγώ ποτέ δεν καπηλεύτηκα την τραγωδία των Τεμπών», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το εάν το κόμμα της αναμετρηθεί με αυτό της Μαρίας Καρυστιανού στο μέτωπο της ακροδεξιάς απάντησε ότι «η Φωνή Λογικής δεν είναι ακροδεξιά» και εξήγησε ότι τοποθετεί το κόμμα της στην «κεντροδεξιά και δεξιά».

Εξήγησε ότι δεν τοποθετεί την κ. Καρυστιανού στη δεξιά, ούτε δεξιότερα από το δικό της.

«Χάρηκα με τη εκλογή του όπως χάρηκε κάθε λογικός πολίτης στη Δύση», είπε αναφορικά με τις αποφάσεις και τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ και τόνισε ότι «όλοι οι λογικοί πολίτες χάρηκαν γιατί έπρεπε να δοθεί ένα τέλος στην παράνοια της woke ατζέντας, της λαθρομετανάστευσης, του να μην έχουμε πάρει τις χώρες στα χέρια μας».