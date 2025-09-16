Λ. Τσαβδαρίδης: Τα τοπόσημα ως μοχλός ανάπτυξης

Χαιρετισμό απηύθυνε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον εμβληματικό χώρο της Βεργίνας, με πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κας Λίνας Μενδώνη.

Θέμα της ημερίδας ήταν «Το ‘Τοπόσημο’ ως συντελεστής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών». Μέσα από τον γόνιμο διάλογο που πραγματοποιήθηκε, και με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην προστασία και στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, διαφάνηκαν τα πολλαπλασιατικά οφέλη που υπάρχουν για την ανάπτυξη από την ανάδειξη των τοποσήμων.

Όπως τόνισε στον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, «ένα ‘τοπόσημο’ δεν είναι απλώς ένα κτήριο ή ένα μνημείο. Είναι η συμπύκνωση της ιστορίας, του πολιτισμού, των παραδόσεων και της ταυτότητάς του. Όταν αυτό το τοπόσημο αναδεικνύεται, προστατεύεται και εντάσσεται σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο, τότε μετατρέπεται σε έναν ισχυρό μοχλό προόδου».

Στο υπουργείο Ανάπτυξης υπό την πολιτική ηγεσία του Υπουργού κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, εργαζόμαστε συστηματικά για την υλοποίηση ενός μοντέλου ισόρροπης ανάπτυξης, που ξεκινά από την καρδιά της ελληνικής περιφέρειας, με συγκεκριμένες δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το νέο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και ο Αναπτυξιακός Νόμος, με στόχο τη στήριξη, αλλά και την προσέλκυση, επενδύσεων που συνδέουν τον πολιτιστικό πλούτο με τον τουρισμό, την αγροδιατροφή, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.