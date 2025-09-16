Τα ασυνάρτητα σενάρια μιας κυβέρνησης δίχως τον πρώτο

Ξεκινάμε από ένα πολιτικό και αριθμητικό αξίωμα που δεν επιδέχεται διάψευσης. Στην Ελλάδα, συμμαχική κυβέρνηση μπορεί να υπάρξει μόνο με τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Κάθε άλλο σενάριο είναι εκτός -και πολιτικής και αριθμητικής- πραγματικότητας. Πρώτο, διότι ο εκλογικός νόμος δίνει το μπόνους των εδρών στο κόμμα που κέρδισε, αφήνοντας τους υπόλοιπους με τόσο περιορισμένο αριθμό βουλευτών ώστε να χρειάζονται πολλοί μαζί για να αθροίσουν τους 151 ψήφους που θα στηρίξουν μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Δεύτερο, διότι είναι πρακτικά αδύνατο να συνεννοηθούν και να συμφωνήσουν σε συμμαχική κυβέρνηση τέσσερις ή πέντε «μικροί» πολιτικοί αρχηγοί που θα κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι, καθώς υποχρεωτικά θα ανήκουν και στο ένα και στο άλλο άκρο. Μόνοι τους οι «μικροί» της αριστεράς ή οι «μικροί» της δεξιάς δεν αρκούν. Άρα είναι υποχρεωτικό να τα βρει η Ζωή με την Λατινοπούλου, ο Βαρουφάκης με τον Βελόπουλο, κι όλοι αυτοί μαζί μεταξύ τους. Αφήνω στην άκρη το ΚΚΕ που έτσι κι αλλιώς δεν πάει ποτέ με κανέναν.

Τρίτο και βασικότερο, συμμαχική κυβέρνηση δίχως το πρώτο κόμμα, θα είναι μια σύμπραξη των ηττημένων που θα έχει πετάξει έξω τον νικητή των εκλογών. Δεν ξέρω πως να εκληφθεί οπουδήποτε αλλού στον κόσμο ένα σενάριο σαν κι αυτό, αλλά στην Ελλάδα είναι de facto απονομιμοποιημένο. Στη συνείδηση του κόσμου θα φλερτάρει με την εκτροπή.

Όπερ, γιατί καταναλώνουμε το -μετά ΔΕΘ- σάλιο μας, μπουρδολογώντας περί συμμαχιών, συμπράξεων, συμφωνιών, κοινών προγραμμάτων και μετεκλογικών συνεργασιών κάποιων (ή όλων) κομμάτων της αντιπολίτευσης; Αν ο Μητσοτάκης βγει πρώτος στις εκλογές, όλα αυτά είναι μπαρούφες άνευ περιεχομένου. Αν βέβαια η ΝΔ βρεθεί δεύτερη (έστω και με μια ψήφο, όπως είπε ο Ανδρουλάκης), τότε την πρωτοβουλία θα την κατέχει ο νικητής. Κι αυτός ο νικητής θα βρει τρόπο να χρηστεί πρωθυπουργός.

Υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος στη χώρα που βλέπει ως ορατή την πιθανότητα να βγει δεύτερη η ΝΔ από τις κάλπες του 2026 ή 2027; Αν πράγματι υπάρχει αυτός ο ονειροπαρμένος, ας προετοιμάζει τα «Ωσαννά» του για τον Ανδρουλάκη, τη Ζωή, τον Φάμελλο, τον Βελόπουλο ή κάποιον κοινό που θα υποστηρίξουν όλοι μαζί. Όλοι οι υπόλοιποι που ενώ πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης, θα είναι πρώτος στις εκλογές αλλά παρά ταύτα σεναριολογούν για άλλη κυβέρνηση και άλλον πρωθυπουργό, απλώς να γνωρίζουν ότι πάλι Κυριάκο θα ‘χουν. Αυτοδύναμο (με μια, δύο ή τρεις κάλπες) ή συμμαχικό (με σύμμαχο που αυτός θα επιλέξει), πάντως Κυριάκο.

Δεν εκφράζω την επιθυμία μου, αριθμούς διαβάζω.