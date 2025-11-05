Λ. Αυγενάκης: Οι 9 λόγοι απομάκρυνσης του κ. Σημανδράκου - Δεν πίεσα ποτέ για δεσμευμένα ΑΦΜ

Κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο Λευτέρης Αυγενάκης υπογράμμισε την πρόθεσή του να επαναφέρει τη θεσμική λειτουργία και τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι στόχος του ήταν ο οργανισμός να λειτουργεί «ως θεσμός του κράτους και όχι εργαλείο κανενός».

Όπως μετέδωσε το ΣΚΑΙ, ο πρώην υπουργός επεσήμανε ότι ζητήθηκε έλεγχος όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία χιλιάδων αγροτών από τη γραφειοκρατία, σημειώνοντας ότι όταν ανέλαβε το υπουργείο, βρήκε «έναν οργανισμό διοικητικά αδύναμο και θεσμικά παρεξηγημένο».

Σχετικά με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, και την απομάκρυνσή του, ο κ. Αυγενάκης τόνισε πως κατά την προεδρία του Σημανδράκου δεν διενεργήθηκε κανένας έλεγχος των δεσμευμένων ΑΦΜ όπως θα έπρεπε, επιρρίπτοντάς του την ευθύνη για την επιβολή προστίμων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω λανθασμένων πληρωμών.

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε σε 9 λόγους που τον οδήγησαν να ζητήσει την παραίτησή του:

Προβληματικές πληρωμές του Ιουνίου αλλά και του Οκτωβρίου 23 παρά τις προσπάθειες που κάναμε ως πολιτική ηγεσία.

Είχαμε εντοπίσει εξωσυστημικές πληρωμές. Για την περίοδο 2023-2024 επιβλήθηκε πρόστιμο 170 εκατομμυρίων ευρώ.

Εντοπίσαμε “εντέλλεσθε” για πληρωμές ύψους 31 εκατ ευρώ για τον Σεπτέμβριο του 2022 και Δεκέμβριο του 2022, αγνοώντας τις έγγραφες προειδοποιήσεις και ενστάσεις υπηρεσιακών στελεχών.

Υπέγραψε συμβάσεις με τεχνικούς συμβούλους χωρίς να υπάρχουν σαφή παραδοτέα.

Αναίτια καθυστέρηση ελέγχου χιλιάδων ΑΦΜ. Χιλιάδων δηλαδή αγροτών και κτηνοτρόφων.

Επανειλλημμένα δεν έδινε στοιχεία στον φορέα πιστοποίησης με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η πιστοποίηση του οργανισμού.

Προβληματική συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες. Θεωρούσε την πλειονότητα αυτών είτε μη ικανούς είτε ότι προσπαθούσαν να τον σαμποτάρουν στη δική του προσπάθεια με αποτέλεσμα να συνεργάζεται όπως ο ίδιος έχει καταθέσει με μικρή ομάδα υπαλλήλων.

Δεν υπήρχε από μέρους του καμία καταγεγραμμένη προσπάθεια αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια.

Ο έλεγχος του ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου εντόπισε στην εκκαθάριση του 2022 τεράστιο σφάλμα απόκλισης 63 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακόμα, ο κ. Αυγενάκης ξεκαθάρισε ότι πρώτη φορά ενημερώθηκε για τον αριθμό των δεσμευμένων ΑΦΜ στις 2 Μαρτίου 2024, επί προεδρίας Μπαμπασίδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ: «16.500 ΑΦΜ. 16.500 μεμονωμένες περιπτώσεις. Στις 21 Μαΐου 2024 7.545 ΑΦΜ είχαν ελεγχθεί, 730 είχαν παρουσιάσει παρατυπίες. Δεν είχα τίποτα απολύτως να με χωρίζει με τον κ. Σημανδράκο. Είχα ευθύνη απέναντι σε αγρότες», είπε.