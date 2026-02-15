Κυρανάκης: Ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη έως το καλοκαίρι

Την ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με αναβαθμισμένα σύστηματα εποπτείας και με αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας για να αποτρέπονται ανθρώπινα λάθη, όπως αυτά που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο 9ο Αναπτυξιακό Συνέδριο, στη Θεσσαλονίκη.

Νωρίτερα, ο κ. Κυρανάκης είχε παρευρεθεί στο μνημόσυνο, στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

«Το πρόβλημα στους σιδηροδρόμους, ειδικά μετά τα Τέμπη, εμείς το κοιτάμε κατάματα, δεν το κρύβουμε, δεν το αφήνουμε να ξεχαστεί, το κοιτάμε κατάματα και κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να το λύσουμε», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η μοιραία αμαξοστοιχία είχε προορισμό τη Θεσσαλονίκη και πως τα θύματα «ποτέ δεν έφτασαν στον προορισμό τους», θέτοντας ως βασικό στοίχημα του υπουργείου τη ριζική αλλαγή της κατάστασης, «να τη διορθώσουμε και τη διορθώνουμε».

Ο αναπληρωτής υπουρός παρουσίασε αναλυτικά την πρόοδο στα συστήματα ασφαλείας, σημειώνοντας ότι «το 2019 είχαμε 1% τηλεδιοίκηση, σήμερα έχουμε 80% τηλεδιοίκηση», ενώ δεσμεύτηκε πως «το καλοκαίρι που μας έρχεται, σε λιγότερο από ένα εξάμηνο, θα έχουμε 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% σύστημα αυτόματης πέδησης, το λεγόμενο ETCS, σε όλο τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το σύστημα αυτόματης πέδησης δεν περιλαμβανόταν στη σύμβαση 717, παρά τον δημόσιο διάλογο που έχει προηγηθεί.

Όπως τόνισε, κεντρικό εργαλείο στη νέα εποχή αποτελεί και η ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των τρένων. «Σε λίγες μέρες θα έχετε όλοι στο κινητό σας την πρόσβαση στο railway.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης θα μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια τη θέση κάθε συρμού», είπε ο κ. Κυρανάκης και πρόσθεσε: «Θα έχουμε μια δικλείδα στο καρδιοχτύπι του ανθρώπινου λάθους, η οποία δεν θα λειτουργεί πλέον διαπιστωτικά, αλλά προληπτικά». Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο σύστημα «βάζει τέλος στην εποχή του μπλάνκο στον ελληνικό σιδηρόδρομο», υπενθυμίζοντας το μπλάνκο που χρησιμοποιήθηκε από τους υπαλλήλους της μοιραίας βάρδιας που έφυγαν νωρίτερα από τη θέση τους, στις καταστάσεις των βαρδιών, μετά το τραγικό δυστύχημα.

«Κάθε βάρδια θα δηλώνεται ψηφιακά, κάθε άνθρωπος που είναι στο προσωπικό ασφαλείας, μηχανοδηγός, σταθμάρχης, ρυθμιστής κυκλοφορίας, φύλακας στις διαβάσεις, κάθε άνθρωπος ο οποίος σχετίζεται με ένα δρομολόγιο, από πριν, θα είναι δηλωμένος ψηφιακά και αυτό δεν θα αλλάζει», επεσήμανε.

Ο αναπληρωτής υπουργός έκανε ειδική αναφορά στην επικείμενη αναβάθμιση των μεγάλων σιδηροδρομικών σταθμών, στην επέκταση σε σύντομο χρονικό διάστημα του σιδηροδρόμου προς τη Φλώρινα, στα έργα αναβάθμισης του άξονα Θεσσαλονίκη-Σόφια, στη θέσπιση ενιαίου εισιτηρίου για τον προαστιακό Θεσσαλονίκης προς τη Σίνδο και στην έλευση νέων τρένων στη χώρα μέσα στους επόμενους δεκαοκτώ μήνες, υπογραμμίζοντας: «Μετά από είκοσι χρόνια έρχονται νέα τρένα στην Ελλάδα, στον ελληνικό σιδηρόδρομο, και όχι με χρήμα των Ελλήνων φορολογουμένων, με πολιτική απόφαση την οποία έλαβε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η Τζόρτζια Μελόνι, από πίεση, διεκδίκηση προσωπική του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός "το πήρε πάνω του, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και απαίτησε από τους Ιταλούς το απαρχαιωμένο τροχαίο υλικό το οποίο διαχειρίζονται να αντικατασταθεί με μια εντελώς καινούργια επένδυση».

Ο κ. Κυρανάκης μίλσε και για τις αστικές συγκοινωνίες, δίνοντας έμφαση στη Θεσσαλονίκη και στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων. Υπενθύμισε την άφιξη των νέων ηλεκτρικών οχημάτων, λέγοντας «είδατε πριν από λίγες μέρες τα 100 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία έφτασαν στο λιμάνι», ενώ εξήγησε ότι αυτή η επένδυση συνδέεται με τη δημιουργία σύγχρονων αμαξοστασίων και την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η εικόνα της πόλης έχει αλλάξει δραστικά σε σχέση με το παρελθόν. «Το 2019 είχαμε 240 λεωφορεία να εκτελούν συγκοινωνιακό έργο στην πόλη. Σήμερα έχουμε πάνω από 500», σημείωσε τονίζοντας τα αποτελέσματα της συνεργασίας ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ. Ο στόχος, όπως είπε, είναι η μείωση της μέσης ηλικίας του στόλου και επεσήμανε πως «μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε μέσο όρο ηλικίας 4,5 έτη, ενώ παραλάβαμε πάνω από 20 έτη».

Ο αναπληρωτής υπουργός μίλησε και για το ανθρώπινο δυναμικό, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των συγκοινωνιών συνδέεται με περισσότερους και καλύτερα αμειβόμενους οδηγούς, αλλά και με την επίλυση εκκρεμοτήτων ετών, όπως εκείνη με τον συνεταιρισμό «Ηρακλής». Παράλληλα, στάθηκε στις παρεμβάσεις και στις ιατρικές εξετάσεις για τις ιατρικές απαλλαγές οδηγών, λέγοντας πως «ήδη έχουν επιστρέψει άνθρωποι οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι τελικά δεν τους πονούσε η μέση τους τόσο πολύ και έπρεπε να είναι στο τιμόνι», με αποτέλεσμα πιο πυκνά δρομολόγια και καλύτερη εξυπηρέτηση.

Τέλος, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στην οδική ασφάλεια, παρουσιάζοντας συγκεκριμένους αριθμούς που -όπως σημείωσε- αποτυπώνουν μετρήσιμα αποτελέσματα. «Η χώρα μας φέτος σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της», τόνισε, προσδιορίζοντας τη μείωση στο «σχεδόν 22%». «Πεντακόσια είκοσι δύο θανατηφόρα τροχαία, δυστυχώς, αλλά 143 λιγότερα από την περσινή χρονιά», επεσήμανε προσθέτοντας πως αυτό σημαίνει «143 οικογένειες, που δεν το γνωρίζουν, φέτος που δεν θρηνούν τα θύματά τους».

Ο ίδιος απέδωσε τα αποτελέσματα στα μέτρα ελέγχου, στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στη συνεργασία με την Τροχαία, υπογραμμίζοντας ότι για το υπουργείο αυτά τα στοιχεία αποτελούν «ηθική ικανοποίηση», καθώς πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν.