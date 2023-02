Κυρ. Πιερρακάκης: Στόχος μας να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής για τον καθένα

Στον θεματικό άξονα «Τεχνολογία, Επιχειρηματικότητα, Εθνική Ταυτότητα» κινήθηκε η one on one συζήτηση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη με την ιστορικό Μαρία Ευθυμίου στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε σήμερα Τρίτη 7 Φεβρουαρίου το Fortune Greece στο Ωδείο Αθηνών.

Ειδικότερα, η κ. Ευθυμίου τόνισε ότι ο άνθρωπος ήταν ανέκαθεν συνεργατικό ον. «Η συνεργασία από μόνη της εμπεριέχει επιχειρηματικότητα», είπε και επεσήμανε ότι «οι κατακτήσεις του ανθρώπου μπορεί να εμπεριέχουν το ταλέντο του ενός, αλλά πάντα έχει γίνει εν κοινωνία και εν συνενώσει των δυνάμεων της κοινωνίας. Οι εφευρέσεις και το προχώρημα των πραγμάτων γίνεται σε ομάδες, σε ερευνητικά κέντρα, φορείς δηλαδή περιλαμβάνει ευρύτερους κύκλους της κοινωνίας».

Η κ. Ευθυμίου υπογράμμισε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση της ανθρωπότητας ήταν οι αυτοκρατορίες που δημιουργήθηκαν. Το να διοικείς τόσους μεγάλους χώρους είναι και αυτό μια επιχείρηση. Η πολιτική εμπεριέχει επιχειρείν».

Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «υπάρχουν λαοί που δουλεύουν πιο καλά σε ομάδες και υπάρχουν λαοί οι οποίοι είναι καλύτεροι στο να κατακτούν πράγματα ως μονάδες. Η φήμη που μας συνοδεύει είναι ότι διαπρέπουμε ως μονάδες». Μάλιστα, αναφερόμενος στην 4η βιομηχανική επανάσταση είπε ότι «η τεχνολογία πάντοτε αλληλεπιδρούσε με την έννοια της ταυτότητας, με το πώς διαμορφώνουν τα κράτη και τα έθνη την δική τους ταυτότητα μέσα στον χρόνο και τον χώρο».

Παίρνοντας τον λόγο η κ. Ευθυμίου εξήρε τον ρόλο των Ελλήνων στον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας οι οποίοι είναι πρωτοπόροι και κατέχουν την πρωτιά παγκοσμίως. Έκανε λόγο για το «απόλυτο ίντερνετ του πλανήτη» που είναι η θάλασσα «διότι μέσω του νερού πας παντού. Είτε μέσω των ωκεανών, των ποταμών, των λιμνών. Ενώ οι Έλληνες στα ομαδικά δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί όμως στο παιχνίδι του πραγματικού ίντερνετ οι Έλληνες είναι καταπληκτικοί και παραμένουμε οι σπουδαιότεροι στον κόσμο. Μάλιστα αυτό το ίντερνετ παραμένει ο πιο σημαντικός χώρος μεταφοράς των αγαθών της γης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αγαθών της γης μεταφέρεται από τα πλοία και εμείς εκεί μεταφέρουμε το 20%».

Την σκυτάλη στην συζήτηση πήρε ο υπουργός λέγοντας ότι «το μέλλον ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι» και επεσήμανε ότι η μέχρι τώρα δουλειά που έχει κάνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι μια ομαδική δουλειά, «προσπαθήσαμε να βάλουμε στο τραπέζι που ήταν νομικοί, ειδικοί στην τεχνολογία, οικονομολόγοι και να δημιουργήσουμε διεπιστημονικές ομάδες και κουλτούρα συνεργασίας. Μας πίεζαν και τα γεγονότα, οι κρίσεις είναι καταλύτες της ιστορίας» και συνέχισε λέγοντας:

«Η δουλειά η δικιά μας είναι να επανορίσουμε τα πράγματα και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις συνθήκες ζωής για τον καθένα. Κοιτώντας μπροστά είμαι πολύ αισιόδοξος στο ότι η χώρα μπορεί να ερμηνεύσει τα πράγματα με έναν τρόπο παραγωγικό για την ίδια. Τα ξύλινα τείχη θα σώσουν την πόλη, νομίζω ότι η δουλειά που πρέπει να γίνει για εμάς είναι να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και να μην εγκλωβιστούμε στις αρνητικές πτυχές».

Η κ. Ευθυμίου έθιξε το ζήτημα του ιδεολογήματος σχετικά με το αρνητικό πρόσημο που απέκτησε η επιχειρηματικότητα και η ιδιότητα του επιχειρηματία, ότι «είναι εχθρός του λαού, της κοινωνίας και εμείς ο τόσο επιχειρηματικός λαός του 19ου αιώνα ούτε καν μιλάμε τώρα για την ναυτιλία μας».

Στο μεταξύ, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «το παράδειγμα του ψηφιακού μετασχηματισμού στην χώρα από μόνο του είναι ενδιαφέρον γιατί ξεκινήσαμε από το μηδέν» ενώ μίλησε για έλλειψη αυτοπεποίθησης «η καινοτομία δεν είναι μόνο στο προϊόν είναι και στην διαδικασία» είπε ο υπουργός και τόνισε ότι «η έννοια κλειδί είναι η έννοια αυτοπεποίθηση, να μην μπεις εξ αρχής σε μια λογική ενός πεπρωμένου χαμηλών προσδοκιών».

Μεταξύ άλλων, η ιστορικός, Μαρία Ευθυμίου δήλωσε την αισιοδοξία της διότι όπως είπε «σπάει η τοξικότητα της πόλωσης που μας έχει φέρει τόσο πίσω και στην παρακολούθηση της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας διεθνώς».

Από την πλευρά του ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε ότι «εκεί που πρέπει να πετύχουμε είναι το ότι οι διαφωνίες πρέπει να αφορούν το πώς και όχι το τι. Αυτό που μπορούμε να κατακτήσουμε σύντομα είναι έστω σε κάποια πράγματα να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες συγκλίσεις. Σε γενικές γραμμές η Ελλάδα μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα σε πολλούς τομείς και το έχει αποδείξει στις κρίσεις», ενώ η κ. Ευθυμίου σχολίασε ότι θα πρέπει να «ξεσκονίσουμε τις τοξικές επιστρώσεις».

Για την αξία του παραδειγματισμού από την ιστορία, την σημασία να αντλούνται σωστά μαθήματα από την ιστορία που αποτελεί πηγή σοφίας για να γίνουν βήματα μπροστά έκανε λόγο η κ. Ευθυμίου και μίλησε για το επιχειρηματικό παρελθόν των Ελλήνων.

«Αυτό υπάρχει ως μνήμη αν λίγο την ανασκαλέψει και την τονίσει κανείς, έχει σημασία. Αν ανακαλέσουμε το γεγονός ότι υπήρξαμε εμπορευόμενοι μπορούμε να αισθανθούμε την αυτοπεποίθηση που θέλουμε για τη νέα εκτίναξη». Τέλος, ο υπουργός τόνισε ότι οι αλλαγές θα είναι ραγδαίες, καθώς θα υπάρξει η τεχνολογική επιτάχυνση, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται κατά ένα χρόνο, ενώ κρίνεται απαραίτητη η διαρκής δια βίου επιμόρφωση, επαναεπιμόρφωση.