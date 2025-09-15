Κυρ. Πιερρακάκης: Όσοι υπόσχονται λύσεις «με έναν νόμο και ένα άρθρο» οδηγούν σε μνημόνια

Αυστηρή κριτική στην αντιπολίτευση για τις υποσχέσεις που δίνει, τις οποίες περιέγραψε ως «μαγικό ραβδί» και λογική του τύπου «ένας νόμος και ένα άρθρο», άσκησε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε συνέντευξή του στο Action24, με αφορμή τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, τόνισε ότι «κανείς από εμάς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί».

Ο υπουργός προσέθεσε με νόημα: «Όσοι πολιτικοί υποσχέθηκαν ότι θα επιλύσουν όλα τα οικογενειακά ζητήματα και τα προβλήματα του οικογενειακού προϋπολογισμού με 'έναν νόμο και ένα άρθρο', αυτό καταλήγει σε μνημόνια».

Σχολιάζοντας τις αλλαγές στη φορολογία, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε: «Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ένα οικοδόμημα φτιάχνεται βήμα-βήμα, χρόνο με τον χρόνο. Δεν είναι δίκαιο να προσαρμόζεται το φορολογικό σύστημα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δεν λέγατε ότι τα παιδιά λειτουργούν σαν τεκμήριο; Αυτό πλέον έχει αλλάξει».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε ότι πρέπει να διευκρινίσουν από πού σκοπεύουν να αντλήσουν τα έσοδα: «Ο κ. Τσίπρας ανέφερε στη Θεσσαλονίκη κάτι αόριστο, για πατριωτική εισφορά. Την τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, η μεσαία τάξη επιβαρύνθηκε υπέρμετρα».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση από το 2019 έχει μειώσει 83 φόρους και συνέκρινε τη δική της πολιτική με αυτή της αντιπολίτευσης: «Η αντιπολίτευση δεν θέλει να μειώσει, αλλά να προσθέσει φόρους. Με τις αλλαγές που εφαρμόζουμε, ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχοι, από τον Ιανουάριο θα δουν περισσότερα χρήματα, τα οποία θα τους φανούν ουσιαστικά σαν αυξήσεις».

Ο υπουργός ολοκλήρωσε με μια απορία προς το κοινό: «Ο κόσμος προτιμά να λαμβάνει απευθείας τα χρήματα ή να μεσολαβεί κράτος σε περίπτωση μείωσης του ΦΠΑ;».

