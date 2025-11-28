Κυρ. Πιερρακάκης για την υποψηφιότητά του στην προεδρία του Eurogroup: Η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή

«Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έπειτα από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία του Eurogroup.

«Είμαι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, γιατί η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή», επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών.