Κυρ. Πιερρακάκης για την υποψηφιότητά του στην προεδρία του Eurogroup: Η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή
28/11/2025 • 22:02
28/11/2025 • 22:02
«Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έπειτα από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία του Eurogroup. 

«Είμαι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, γιατί η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή», επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών. 

