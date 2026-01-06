Κυρ. Πιερρακάκης: Έμπρακτη στήριξη των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων από την κυβέρνηση με 600 οργανικές θέσεις

Τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης υπέρ των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων, αναδεικνύει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του για τα Άγια Θεοφάνια και τον εορτασμό τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου παρέστη εκπροσωπώντας την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Όπως ο ίδιος σημειώνει, στο πλαίσιο της επισκέψεως και της συναντήσεώς του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο συζήτησαν «για το πολυσήμαντο έργο του Πατριαρχείου και για τη διαρκή ανάγκη ενίσχυσης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων του εξωτερικού που κρατούν ζωντανές τη γλώσσα, την παράδοση και την πνευματική μας ταυτότητα».

Ο υπουργός, στην αναφορά του αυτή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, υπενθυμίζει πως «έχουμε αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή μας» με «τη στελέχωση των εκκλησιαστικών δομών», «την επίλυση του προβλήματος των οργανικών θέσεων των Κληρικών στην Ελλάδα» και «τη δημιουργία 600 οργανικών θέσεων κληρικών στα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και στις Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο».

Παράλληλα, ο υπουργός δίνει και έναν πιο προσωπικό τόνο στην ανάρτησή του, περιγράφοντας το Φανάρι ως «έναν τόπο με δύναμη και συμβολισμό» και την Κωνσταντινούπολη ως χώρο «όπου η ιστορία συναντά την καθημερινότητα».

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

«Είχα την τιμή να βρεθώ στην Κωνσταντινούπολη, εκπροσωπώντας την Ελληνική Κυβέρνηση στον εορτασμό των Θεοφανίων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σε έναν τόπο αιώνων ιστορίας και μνήμης.

Στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου συλλειτούργησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κκ. Βαρθολομαίος με τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνειο, δίνοντας ένα μήνυμα ειρήνης και πίστης σε μία εποχή γεμάτη προκλήσεις.

Στη συνάντηση που είχαμε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συζητήσαμε για το πολυσήμαντο έργο του Πατριαρχείου και για τη διαρκή ανάγκη ενίσχυσης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων του εξωτερικού που κρατούν ζωντανές τη γλώσσα, την παράδοση και την πνευματική μας ταυτότητα.

Έχουμε αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή μας με:

τη στελέχωση των εκκλησιαστικών δομών

την επίλυση του προβλήματος των οργανικών θέσεων των Κληρικών στην Ελλάδα

τη δημιουργία 600 οργανικών θέσεων κληρικών στα πρεσβυγενή Πατριαρχεία & στις Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο.

Το Φανάρι είναι ένας τόπος με δύναμη και συμβολισμό και η ίδια αυτή αίσθηση συνεχίζεται και στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, όπου η ιστορία συναντά την καθημερινότητα».