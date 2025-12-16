Κυρ. Μητσοτάκης: Θα συμμετάσχει την Πέμπτη στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, θα έχει αύριο Τετάρτη, στις 11:00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Αργότερα, στις 13:00 ο Πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Συνόδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.