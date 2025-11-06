Κυρ. Μητσοτάκης: Θα μιλήσει αύριο στην υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια

Στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), στο Ζάππειο Μέγαρο, θα μιλήσει αύριο, Παρασκευή, στις 09:00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατόπιν, στις 11.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Christophe Hansen, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας μας γεμίζει υπερηφάνεια

Νωρίτερα, την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO, ως μία απόφαση-σταθμό «που μας γεμίζει υπερηφάνεια, καθώς αναγνωρίζει την οικουμενική και διαχρονική σημασία και την ευρεία χρήση των λέξεών της στην επιστήμη και στον πολιτισμό».

«Εκ μέρους των εκατομμυρίων Ελλήνων σε όλη τη Γη, αλλά και στο όνομα των χιλιάδων ξένων μελετητών και θαυμαστών της ελληνικής γλώσσας, ευχαριστώ την UNESCO για την ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικών», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πρόκειται, άλλωστε, για έναν απ’ τους αρχαιότερους δρόμους επικοινωνίας, με πορεία 3.000 ετών» σημείωσε ο πρωθυπουργό αναφερόμενος στην ελληνική γλώσσα, και προσέθεσε: «Ξεκίνησε από τον Όμηρο με την Οδύσσεια και την Ιλιάδα και τις απαρχές της δυτικής φιλοσοφίας με τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα. Έγινε, στη συνέχεια, η γλώσσα των Ευαγγελίων και του Βυζαντίου. Και μετά, της Ελληνικής Επανάστασης με τον ήρωα Μακρυγιάννη. Για να φτάσει στον Αλεξανδρινό ποιητή Καβάφη και στους Νομπελίστες μας Ελύτη και Σεφέρη.

Πάντα με το ίδιο αλφάβητο, αν και εξελισσόταν στο πέρασμα των αιώνων. Και πάντα με τη δική της σφραγίδα, στη φιλοσοφία και στην πολιτική, στο θέατρο και στη λογοτεχνία, όπως επίσης στην ιατρική, στη Γεωμετρία, στα μαθηματικά. Και, σήμερα, στις νέες Τεχνολογίες και στη Βιοηθική. Σε κάθε βήμα, συναντάμε όρους με ρίζα ελληνική. Διαχρονικές επιρροές της επίσημης γλώσσας της Ελλάδας και της Κύπρου και μία απ’ τις 27 της Ενωμένης Ευρώπης».

Η ελληνική γλώσσα στην ψηφιακή εποχή

«Η ίδια γλώσσα σήμερα βαδίζει στον άυλο κόσμο της ψηφιακής εποχής», είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται νέο μέσο έκφρασης και διάδοσης, διαφυλάσσοντας τις λέξεις, την προφορά, και την ιστορία μας. Έτσι, η ελληνική, από γλώσσα χαραγμένη σε πέτρα και γραμμένη σε χειρόγραφα, εξελίσσεται σε γλώσσα αλγορίθμων – παραμένοντας όμως πάντα ζωντανή.

Η Ελληνική Πολιτεία υποδέχεται, λοιπόν, την ιστορική αυτή απόφαση με συναίσθηση του βάρους της κληρονομιάς και της ευθύνης που αυτή συνεπάγεται. Την αντιλαμβάνεται όχι, απλώς, ως μία επιτυχία, αλλά ως μία εντολή δράσης. Δεσμεύεται, έτσι, ενώπιόν σας, ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει και να προωθεί αυτή την τόσο παλαιά, αλλά και τόσο σύγχρονη γλώσσα, εντός και εκτός των συνόρων της. Με σχέδιο και επιστημονική προσήλωση.

Κλείνω, ευχαριστώντας όλους όσοι μόχθησαν για να πετύχει η γλώσσα μας την αναγνώριση που της αξίζει. Η καθιέρωση αυτού του ετήσιου διεθνούς ορόσημου, μας δίνει την ευκαιρία να φέρουμε, στο εξής, όλο και περισσότερους ανθρώπους πιο κοντά στα Ελληνικά. Αλλά σε εμάς που τη μιλούμε, δίνει την αφορμή να αναστοχαστούμε πώς η γλώσσα μας διαμορφώνει τις σκέψεις, τον πολιτισμό και, τελικά, το μέλλον μας».