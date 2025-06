Κυρ. Μητσοτάκης: Φερόμαστε στα παιδιά σαν να είναι ενήλικες, ενώ αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιο ευάλωτα

Στο συνέδριο «The Lyceum Project 2025 – Children in the age of AI» συμμετείχε την Παρασκευή (20/06) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση με τη Βαρόνη Beeban Kidron, Μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αρχικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση πολιτική και κοινωνική δράση απέναντι στις επιπτώσεις του ψηφιακού κόσμου στους ανήλικους.

Μάλιστα, κάνοντας λόγο για μια «σιωπηλή κρίση» που πλήττει την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, με ευθύνη τόσο των τεχνολογικών κολοσσών όσο και της συλλογικής αδράνειας, σημείωσε πως «το πρόβλημα είναι ότι στον ψηφιακό κόσμο δεν φερόμαστε πια στα παιδιά σαν να είναι παιδιά», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Τους φερόμαστε σαν να είναι ενήλικες, ενώ αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιο ευάλωτα απ’ ό,τι οι ενήλικες» πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για ένα «παγκόσμιο, άνευ προηγουμένου πείραμα» σε εξέλιξη, με επίκεντρο την αλόγιστη έκθεση των παιδιών στις οθόνες και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Παίζουμε με την ψυχική υγεία των παιδιών μας και των εφήβων μας και, εξ όσων γνωρίζουμε από την επιστημονική τεκμηρίωση που έχουμε, αυτό δεν θα εξελιχθεί καλά», προειδοποίησε.

«Ζητάμε από τα παιδιά μας να κάνουμε κάτι που εμείς δεν μπορούμε πολλές φορές να κάνουμε, δεν μπορούμε να αντισταθούμε» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και πρόσθεσε πως «δεν υπάρχουν όρια στο ψηφιακό κόσμο» κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τον ψηφιακό κόσμο κάνοντας γνωστή της επιθυμία να ηγηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο δράσεων για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός παρουσίασε το «Kids Wallet», ένα ψηφιακό εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας, και επισήμανε πως στην Ελλάδα «μιλήσαμε ανοιχτά στους γονείς και εξηγήσαμε πολλά».

Τέλος, εξέφρασε τη βούληση της χώρας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ευρωπαϊκό διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της παιδικής ηλικίας στον ψηφιακό κόσμο.

Δείτε το βίντεο από τη συζήτηση του πρωθυπουργού