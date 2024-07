Κυρ. Μητσοτάκης: Συνεχάρη την Ρομπέρτα Μέτσολα για την εκλογή της στη θέση της προέδρου της Ευρωβουλής

Τα συγχαρητήρια του στην Ρομπέρτα Μέτσολα για την επανεκλογή της ως πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου εκφράζει με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Προσβλέπω να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για μια ισχυρή, ενωμένη και ευημερούσα Ευρώπη. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία» υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.

Congratulations, dear @RobertaMetsola, on your reelection as @EP_President. I look forward to our continued cooperation for a strong, united, and prosperous Europe. Wishing you every success! 🇪🇺