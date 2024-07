Η Ρομπέρτα Μέτσολα επανεξελέγη στο «τιμόνι» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Ρομπέρτα Μέτσολα εξασφάλισε μια νέα θητεία ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τρίτη, και έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει για δεύτερη φορά στο τιμόνι του κοινοβουλευτικού οργάνου της ΕΕ. Η Μαλτέζα ευρωβουλευτής το 2022 έγινε η πρώτη γυναίκα μετά από 20 χρόνια που ηγείται της ευρωβουλής.

Είναι η νεότερη σε ηλικία πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η τρίτη γυναίκα που αναλαμβάνει την Προεδρία μετά τη Σιμόν Βέιλ (1979-1982) και τη Νικόλ Φοντέν (1999-2002).

Έλαβε την υποστήριξη της πλειοψηφίας των ευρωβουλευτών, με 562 «ναι» στους 623 ψηφίσαντες, ποσοστό 90,2%. Η μοναδική της συνυποψήφια από την Αριστερά, η Ισπανίδα Ιρένε Μοντέρο, έλαβε 61 ψήφους. Λευκό ψήφισαν 76 ευρωβουλευτές.

«Είμαι ευγνώμων και συγκινημένη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι ευρωβουλευτές να με επανεκλέξουν Πρόεδρο του Σώματος της Δημοκρατίας», δήλωσε η Ρ. Μέτσολα από το βήμα της Ολομέλειας, λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας. «Θέλω να συνεχίσω να στηρίζω ένα δυνατό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια ισχυρή Ευρώπη. Για να χτίσουμε γέφυρες και να φέρουμε αλλαγές στη νομοθετική και πολιτική δύναμη μας».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η Ρομπέρτα Μέτσολα τόνισε ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να «χτίσει» και όχι να «γκρεμίσει». «Θέλουμε να μειώσουμε την πόλωση και την πολιτική βία», είπε και πρόσθεσε: «Υποστηρίζουμε το κράτος δικαίου, τις ελευθερίες μας και πολεμάμε την απολυταρχία».

Υπέρμαχος της βοήθειας και στήριξης της Ουκρανίας, έχοντας επισκεφτεί το Κίεβο αρκετές φορές, η Ρ. Μέτσολα τόνισε, επίσης, ότι δεσμεύεται να δείξει «συνεχή και ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία».

Μάνφρεντ Βέμπερ (αριστερά) χειροκροτεί τη Ρομπέρτα Μέτσολα (δεξιά) - AP Photo/Jean-Francois Badias

Απαντώντας σε ερώτηση για την Κύπρο, η Ρ. Μέτσολα δήλωσε ότι ανέφερε την Κύπρο στη σημερινή ομιλία της, μετά την εκλογή της ως πρόεδρος, όπως ακριβώς είχε κάνει και πριν από δυόμισι χρόνια όταν εξελέγη για πρώτη φορά. «Η Ευρώπη δεν μπορεί ποτέ να είναι ενωμένη, όσο η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη», επανέλαβε σήμερα η Ρ. Μέτσολα, υπενθυμίζοντας ότι σήμερα τιμούμε τη θλιβερή επέτειο από την τουρκική εισβολή.

Όπως είπε η ίδια, αύριο η Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ αναμένεται να προβεί σε μία δήλωση για την Κύπρο που θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να παίξει τον ρόλο του στην επίλυση του Κυπριακού και παράλληλα θα τονίζει την ανάγκη να παίξουν το ρόλο τους όλες οι πλευρές.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην πόλωση που υπάρχει στις κοινωνίες. «Η πόλωση στις κοινωνίες μας έχει οδηγήσει σε πιο συγκρουσιακές πολιτικές, ακόμη και σε πολιτική βία. Οι εύκολες απαντήσεις που χωρίζουν τις κοινότητές μας σε "εμείς" και "αυτοί"» επισήμανε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από αυτή τη σκέψη μηδενικού αθροίσματος που έχει αποκλείσει τους ανθρώπους, που απομακρύνει τους ανθρώπους. Αυτό υποκινεί θυμό και μίσος αντί να χτίζει ελπίδα και πεποίθηση. Καταλαβαίνουμε ότι η άνεση μιας τόσο εύκολης πολιτικής δεν προσφέρει πραγματικές λύσεις».

Με ανάρτησή της στο Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνεχάρει την επικεφαλής της ευρωβουλής.

«Συγχαρητήρια αγαπητή Ρομπέρτα Μέτσολα για την επανεκλογή σου ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το αξίζεις. Η [ηγετική σου ικανότητα] και το πάθος σου για την Ευρώπη είναι πιο αναγκαία από ποτέ».

Congratulations, dear @RobertaMetsola, on your reelection as @EP_President



Fully deserved.



Your leadership and passion for Europe is more needed than ever. pic.twitter.com/iqnRm1Yntf